El Departamento de Seguridad Pública informa que, tras un terremoto de magnitud 7.1 registrado al norte de Venezuela, se activó el protocolo de monitoreo por posible tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Como medida de precaución, se recomienda a toda persona que se encuentre en el agua, playas, marinas o zonas costeras que salga del agua de inmediato y se mantenga alejada de la orilla hasta tanto las autoridades confirmen que no existe peligro.

⚠️ No se acerque al mar.

⚠️ No vaya a observar cambios en el nivel del agua.

⚠️ Manténgase atento a la información oficial.

⚠️ Utilice el 9-1-1 solo para emergencias reales.

El DSP, Manejo de Emergencias, la Red Sísmica de Puerto Rico y las agencias de respuesta se mantienen monitoreando la situación y emitirán actualizaciones oficiales según corresponda.