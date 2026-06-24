Autoridades activan protocolo de tsunami para Puerto Rico
Se recomienda a toda persona que se encuentre en el agua, playas, marinas o zonas costeras que salga del agua de inmediato.
PUBLICIDAD
El Departamento de Seguridad Pública informa que, tras un terremoto de magnitud 7.1 registrado al norte de Venezuela, se activó el protocolo de monitoreo por posible tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.
Como medida de precaución, se recomienda a toda persona que se encuentre en el agua, playas, marinas o zonas costeras que salga del agua de inmediato y se mantenga alejada de la orilla hasta tanto las autoridades confirmen que no existe peligro.
⚠️ No se acerque al mar.
⚠️ No vaya a observar cambios en el nivel del agua.
⚠️ Manténgase atento a la información oficial.
⚠️ Utilice el 9-1-1 solo para emergencias reales.
El DSP, Manejo de Emergencias, la Red Sísmica de Puerto Rico y las agencias de respuesta se mantienen monitoreando la situación y emitirán actualizaciones oficiales según corresponda.