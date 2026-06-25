Famosos como Gaby Spanic, Ricky Martin y Alejandro Sanz piden orar y externan su solidaridad con Venezuela tras los dos terremotos que vivió el país latinoamericano hace unas horas.

Dos potentes sismos que sacudieron Venezuela han dejado hasta ahora un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos, según la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Los equipos de rescate trabajan en las zonas más afectadas para liberar a personas atrapadas bajo los escombros.

💔🇻🇪 La actriz venezolana Gabriela Spanic compartió un audiovisual donde se le puede ver profundamente afectada y devastada por la difícil situación que atraviesa Venezuela tras el fuerte terremoto.



En sus palabras y expresión se refleja el dolor de un país entero, haciendo un… pic.twitter.com/6RiAUKZfLW — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Los terremotos de 7.2 y 7.5 grados de magnitud son los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo y han causado daños en el principal aeropuerto del país y el colapso de decenas de edificios.

PUBLICIDAD

Lee también Tras sismos en Venezuela, países expresan solidaridad y anuncian apoyos a la nación; ONU coordina despliegue de equipos de búsqueda.

En redes sociales, la actriz venezolana Gaby Spanic lamentó profundamente lo ocurrido, y entre lágrimas reflexionó sobre lo que está viviendo su país y el mundo:

“Hoy ha sido un día muy difícil he llorado como una desgraciada, estoy harta, harta de tantas cosas y le pido a Dios cada día ya meta su mano y que le haga justicia a Venezuela y a los venezolanos porque hemos sufrido demasiado”, externó en un video con música cristiana venezolana de fondo.

La actriz de telenovelas como “La Usurpadora” mencionó que ahora fueron los sismos, pero que Venezuela ha sufrido xenofobia, saqueos, injusticias, persecuciones y difamaciones; confesó que desde la mañana de ayer que ocurrieron los hechos no se ha sentido bien, y pidió a los países del mundo enviar ayuda a su país.

“Como venezolana y figura pública han sido muchas cosas que han pasado en mi vida ha sido terrible, lo más terrible es lo que está pasando en Venezuela”.

Y cuestionó: “No sé qué hemos hecho los venezolanos para merecer tanto sufrimiento en el mundo”.

El cantante Alejandro Sanz envió cariño y fuerza para Venezuela, un país, al que dijo, quiere mucho; Ricky Martin también escribió un mensaje dedicado al pueblo venezolano, a quienes les pidió no perder la fe en estos momentos preocupantes en los que no están solos, expresó.

Cuando la tierra tiembla, también lo hace el alma de quienes queremos a ese país. Todo mi cariño y mi fuerza para Venezuela 🇻🇪 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 25, 2026

Ricardo Montaner se sumó para ayudar a los venezolanos a través de la iniciativa familiar “The house project”, cuyo u propósito principal es brindar asistencia a comunidades vulnerables e invisibilizadas alrededor del mundo, y ahora toca el turno a Venezuela, tierra natal del cantante.

PUBLICIDAD

Hay momentos en la vida, que debemos elegir

entre lo urgente y lo importante.



Hoy no es el caso, lo que pasa en Venezuela es urgente e importante.

Activarnos es una forma de demostrar, para que estamos.



Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama…

y nosotros, tengamos… pic.twitter.com/JFCT126grG — Ricardo Montaner (@montanertwiter) June 25, 2026

“Hay momentos en la vida, que debemos elegir entre lo urgente y lo importante, hoy no es el caso, lo que pasa en Venezuela es urgente e importante… activarnos es una forma de demostrar, para que estamos. Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama… y nosotros, tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita”, escribió.

Shakira no se quedó atrás, y compartió un mensaje en el que informa sobre las organizaciones que ya están trabajando para ayudar a los afectados por los terremotos.

Mi gente de Venezuela los abrazo desde la distancia 🇻🇪 Extiendo mis oraciones a todos los afectados. Mi corazón está con todos ustedes y sus familias ❤️‍🩹🙏🏼 https://t.co/8ZvPnEPi4Ghttps://t.co/ciKHfH0nET — Marc Anthony (@MarcAnthony) June 25, 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves el envío de un equipo de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para apoyar a Venezuela tras los dos fuertes terremotos que sacudieron a ese país.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.