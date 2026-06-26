La tragedia causada por los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela también alcanzó al mundo del entretenimiento y los certámenes de belleza.

La empresaria, modelo y profesora de pasarela Gisselle Reyes confirmó este jueves la muerte de su madre, quien se encontraba en uno de los edificios que colapsó en el estado de La Guaira.

33 Fotos Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas después de los dos sismos sacudieron el país.

A través de su cuenta de Instagram, Reyes agradeció las numerosas muestras de solidaridad que ha recibido y compartió detalles sobre el fallecimiento de su progenitora.

“Gracias a todas las personas que me han enviado sus mensajes de solidaridad, cariño y apoyo tras la muerte de mi mamá. Sin palabras para agradecer tanto afecto en un momento tan doloroso”, escribió.

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La empresaria explicó que su madre se encontraba en Residencias Los Monjes, en Playa Grande, uno de los complejos residenciales que se desplomó como consecuencia de los terremotos registrados el miércoles.

Según relató, la información recibida por la familia indica que la mujer falleció a causa de un infarto provocado por el impacto emocional y el fuerte susto ocasionado por el desastre.

“Ella se encontraba en Residencias Los Monjes, en Playa Grande, La Guaira, uno de los edificios que colapsó por completo. La información que recibimos es que falleció a consecuencia de un infarto provocado por el impacto y el susto”, expresó.

Reyes también informó que la enfermera que acompañaba y cuidaba a su madre logró sobrevivir al derrumbe y fue quien comunicó a la familia la trágica noticia.

“Su enfermera, quien la cuidaba y permanecía con ella, logró ser rescatada con vida y fue quien nos dio esta devastadora noticia”.

Finalmente, la venezolana agradeció las oraciones, el respeto y las muestras de apoyo recibidas durante este difícil momento.

La Guaira ha sido una de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitudes 7.5 y 7.2 que sacudieron la costa central de Venezuela el miércoles. Las autoridades han informado sobre numerosos edificios colapsados y continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

Gisselle Reyes es una de las figuras más reconocidas del mundo de los concursos de belleza en Venezuela. Durante más de dos décadas estuvo al frente del entrenamiento de pasarela de las participantes del Miss Venezuela y ha preparado a destacadas reinas de belleza internacionales, entre ellas Amelia Vega, Miss Universo 2003; Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y la ganadora de Miss Universe Latina 2025.