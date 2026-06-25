El director de la Red Sísmica de Puerto Rico, Víctor Huérfano, informó que los fuertes terremotos de magnitud mayor a 7 registrados en Venezuela, y que han dejado más de un centenar de víctimas mortales y múltiples edificios colapsados, fueron sentidos en la Isla.

Según explicó el experto, la Red Sísmica recibió reportes de sacudidas en varios puntos de Puerto Rico, entre ellos la zona metropolitana, Ponce y Mayagüez. Los sismos, uno de magnitud 7.1 y otro ocurrido 40 segundos después de magnitud 7.5, se sintieron en Puerto Rico con una intensidad estimada de 3.

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“Aquí en el archipiélago, sí, el evento se sintió. Hubo reportes en el área metropolitana, en el área de Ponce e inclusive en Mayagüez. El evento fue leve. La intensidad que se reportó aquí en Puerto Rico fue de 3, lo cual implica que se sintió de manera leve sin daños”, explicó Huérfano en entrevista radial (WKAQ-580).

Reporte de la Red Sísmica en Puerto Rico sobre terremotos en Venzuela. ( Fotocaptura )

El sismólogo también indicó que el evento se sintió en la vecina República Dominicana.

Los terremotos en Venezuela provocaron una advertencia de tsunami para el Caribe, que incluyó a Puerto Rico. Sin embargo, Huérfano explicó que, aunque la advertencia era importante, se trataba de una recomendación de alejarse del agua.

“No era necesario ningún tipo de desalojo masivo de nuestras zonas costeras porque no había un potencial a ese nivel”, sostuvo.

Además de los terremotos en Venezuela, ayer se registraron sismos en California de magnitud 5 y en Japón de magnitud 6.9, lo que ha generado comentarios y dudas sobre si estos eventos están relacionados o si implican que puedan continuar ocurriendo. Huérfano apuntó a que se trata de coincidencias en zonas con actividad sísmica independiente.

“La gente ha preguntado qué ocurre. Donde hay fallas, donde hay movimientos, hay temblores. Las placas tectónicas son 12 y hay un sinnúmero de placas menores, y donde hay interacción de placas hay temblores. El que haya ocurrido un temblor en Japón y un temblor en Suramérica es coincidencia”, explicó.

El sismólogo, no obstante, llamó a la población a mantenerse preparada en Puerto Rico, aunque precisó que no es posible determinar cuándo ocurrirá un evento sísmico.

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“Recomendarle a la población que tenga sus hogares preparados porque estamos en una zona que es propensa a terremotos. No sabemos cuándo va a ocurrir. Que no tomen mis palabras como que sí va a ocurrir algo aquí... No hay técnica, no hay científico que permita esa información en el corto plazo”, cerró diciendo.

Los terremotos de ayer han dejado al menos 164 muertos en Venezuela y numerosos heridos, mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), basado en modelos automáticos, estima que el número de víctimas mortales podría oscilar entre 10,000 y 100,000. En respuesta, varios países, entre ellos Francia, han enviado ayuda humanitaria y equipos de rescate al país.