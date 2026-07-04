Familiares de la actriz Yorgelys Delgado, conocida por su participación en el programa infantil El club de los tigritos de Venevisión, confirmaron este viernes la muerte de la artista y de su madre, a poco más de una semana después de que ambas quedaran atrapadas bajo los escombros del edificio Coral Beach, en la urbanización Los Corales, en el estado La Guaira, tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Actriz Yorgelis Delgado ( Suministrada )

La confirmación llegó a través de un comunicado difundido por la hermana de Delgado, luego de nueve días de intensa búsqueda y de múltiples llamados públicos para su localización.

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#3Jul #YorgelisDelgado

La familia de Yorgelys Delgado ha anunciado su fallecimiento

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“Con profunda tristeza, queremos comunicar la noticia”, indicó en un comunicado, en el que pidió mantener la “solidaridad” con las víctimas.

“Agradecemos profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza. Pedimos en este momento respeto y privacidad para sus seres queridos”, reza el comunicado.

“Todavía hay familias esperando respuestas, personas desaparecidas, sobrevivientes que necesitan ayuda y comunidades enteras que siguen enfrentando las consecuencias de este terremoto”, concluye el texto.

Al menos 2.645 personas murieron y 12.666 resultaron heridas por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, según el último balance oficial publicado este viernes.

De acuerdo con el informe, 15.050 personas perdieron sus viviendas y 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 con colapso, según las cifras oficiales, publicadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en su cuenta en la red social X.

Se cuentan 6,462 personas rescatadas con vida. El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, pero Naciones Unidas estima que pueden ser hasta 50,000.