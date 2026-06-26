La actriz venezolana Yorgelis Delgado fue reportada como desaparecida junto a su hija luego del colapso parcial del edificio Coral Beach, en el estado de La Guaira, tras los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles.

De acuerdo con la información difundida por familiares, ambas se encontraban dentro del inmueble cuando ocurrieron los sismos y, desde entonces, se desconoce su paradero.

Equipos de rescate y organismos de emergencia mantienen intensas labores de búsqueda entre los escombros de la estructura, mientras familiares de la actriz permanecen en el lugar esperando noticias sobre su estado.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación de Delgado ni han confirmado si ella y su hija figuran entre las personas rescatadas o si continúan atrapadas bajo los restos del edificio.

Yorgelis Delgado es recordada por su participación en el popular programa infantil “El Club de los Tigritos”, espacio que marcó a toda una generación de televidentes venezolanos y la convirtió en un rostro conocido de la televisión en ese país.