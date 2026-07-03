Andrés Krauter, de 17 años e hijo de la Miss World Venezuela 1994 Irene Ferreira, fue localizado sin vida el jueves entre los escombros del edificio Palafito del Mar, en medio de la devastación causada por los recientes terremotos en el país.

El joven, quien se destacaba como tenista, se encontraba en el edificio Palafito del Mar, ubicado en Caraballeda, frente al antiguo Hotel Macuto Sheraton, cuando ocurrió el colapso de la estructura, según información de varios portales de entretenimiento de Venezuela.

En días previos, la familia del adolescente había solicitado ayuda a través de redes sociales para intentar localizarlo con vida entre los escombros, mientras continuaban las labores de rescate.

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La organización Miss World International confirmó la noticia a través de un mensaje publicado en Instagram, en el que expresó su profundo pesar por la muerte del joven.

“Es con el corazón profundamente roto que recibí la devastadora noticia esta mañana de que el querido Andrés, hijo de 17 años de Irene Ferreira, Miss World Venezuela 1994, quien me han dicho que era un brillante tenista, perdió la vida como resultado del terremoto”, indicó la organización.

“Mi corazón está con Irene, su familia y con cada venezolano que enfrenta esta tragedia inimaginable. Ningún padre debería tener que soportar una pérdida así, y no hay palabras que puedan aliviar el dolor que tantas madres, padres y familias están viviendo en este momento difícil”, añade el mensaje.

“Al valiente y resiliente pueblo de Venezuela, sepan que están en nuestros pensamientos y oraciones. Tienen nuestra más profunda solidaridad, amor y apoyo incondicional en los días por venir. Que Andrés, y todos los que han perdido la vida, descansen en paz eterna”, concluyó el comunicado firmado por Julia Morley CBE y la organización Miss World.

La muerte del joven ha generado conmoción en el mundo del espectáculo y entre seguidores de los certámenes de belleza, mientras continúan las labores de rescate tras los sismos que han dejado un alto número de víctimas en Venezuela.