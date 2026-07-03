Los primeros artículos enviados por los puertorriqueños para asistir a los damnificados de los potentes terremotos que afectaron a Venezuela hace más de una semana comenzaron a repartirse ayer, jueves, entre la comunidad afectada, según documentó el padre Enrique “Kike” Camacho, director de Cáritas Puerto Rico.

En un escrito publicado en las redes sociales, el religioso católico dijo sentir satisfacción de poder entregar la ayuda a los necesitados. Sin embargo, contrastó la asistencia que se podía dar con la tristeza que le causaba observar tanta destrucción.

Al finalizar el jueves, padre Kike afirmó que “hoy ha sido para mí un día con una mezcla muy grande de sentimientos. Por un lado, el dolor desgarrador de presenciar una de las desgracias más terribles en la historia contemporáneo. Yo he estado en muchos desastres en los 19 años que llevo en Cáritas; en Haití, Jamaica y, por supuesto, el huracán María en Puerto Rico, entre otros, pero nunca había visto algo así de fuerte. Uno va por esas calles de La Guaira y parece una explosión de una bomba atómica, y uno sigue viendo la misma destrucción kilómetro tras kilómetro por esas áreas afectadas. Me provocó mucho sentimiento y tristeza. El país va a tardar mucho en recuperarse, por lo que tenemos que ayudarles lo más que podamos a nuestros hermanos venezolanos”.

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Añadió que, “por otro lado, poder ver cómo las ayudas recaudadas en Puerto Rico se repartían donde mismo hay tanta destrucción, y ver a los venezolanos decir ‘Dios te bendiga’ por darles una caja de agua, alimentos o medicinas traídos de nuestra querida tierra borinqueña, me llena de mucho orgullo, por ser parte de esta generosa raza borincana llena de compasión y amor”.

El religioso acompañó sus publicaciones con fotos y vídeos de edificios derrumbados y de personas esperando la ayuda que se les brindaría.

Venezuela sufrió el pasado 24 de junio dos terremotos de gran magnitud que han dejado a sobre 2,000 personas muertas y alrededor de 50,000 desaparecidos.

A una semana del incidentes, Puerto Rico envió dos aviones con 7,000 libras de ayuda.

Se corrobora con el Departamento de Estado si han podido salir más aviones con ayuda. Pero, hasta el momento, no ha registrado una respuesta concreta.

Padre Kike lidera en Venezuela los esfuerzos para asegurar que la ayuda boricua se reparta a través de Cáritas Venezuela.

El sacerdote aseguró que ya toda la entrega de la ayuda estaba canalizada y ya comenzaba a distribuirse entre la población afectada.

Aprovechó también para agradecer a los puertorriqueños “por poner su granito de arena para hacer esto posible”.

El deportista boricua, Yadier Molina, junto a los beisbolistas venezolanos, José “Café” Martínez y César “Papo” Bolívar. ( Instagram )

Mientras el religioso encabeza uno de los primeros esfuerzos de ayuda que envía la Isla, el exgrandes ligas Yadier Molina está a cargo de otra repartición de ayuda en Venezuela.

El doradeño no ha publicado vídeos ni fotos en la repartición de los artículos que llegaron a Venezuela el pasado miércoles. Sin embargo, unos peloteros venezolanos sí han agradecido en sus publicaciones la colaboración que este realiza por su país.

José “Café” Martínez, quien es del equipo de los Tigres de La Guaira, publicó un agradecimiento al deportista por la ayuda que llevó desde Puerto Rico.

“No tengo palabras para agradecerte. Dios tiene millones de bendiciones. Hermano, gracias por ayudar a mi pueblo!!”, escribió en una historia en Instagram, en la que aparecen Molina y César “Papo” Bolívar, beisbolista venezolano.