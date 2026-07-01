Dos aviones con 7,000 libras de ayuda humanitaria desplegaron este miércoles desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, hacia Venezuela.

Uno de los aviones salió liderado por el exgrandes ligas, Yadier Molina, y llegaría al aeropuerto de Valencia, que está a dos horas de la zona de desastre, La Guaira.

El otro iba liderado por el sacerdote Enrique Camacho, director de Cáritas Puerto Rico. Llegará al aeropuerto de Marquertilla, que está a unos 15 minutos de la zona de desastre, según se informó en una conferencia de prensa realizada en el hangar de Air Cargo Carriers.

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Esta es la primera ayuda boricua que llegaría a Venezuela, a una semana de que dos terremotos causaran estragos en el vecino país, dejando miles de muertos y desaparecidos.

Los vuelos fueron organizado por empresas privadas, como Aerostar, Grupo VRDG, Droguería Betances y personalidades como Yadier Molina, Héctor Delgado (El Father) y Tito El Patrón, entre otros facilitadores. ( Xavier Araújo )

En estos cargamentos iban dos paletas con casetas recolectadas en los centros de acopio del gobierno. Otras 25 paletas fueron el resultado de un esfuerzo que realizaron el reguetonero Tito El Patrón, el pastor Héctor Delgado, los influyentes Michael Flores e Isander Pérez, Molina, así como la empresa privada, entre las que se destacó la Droguería Betances.

En estas otras paletas se llevaban pañales, toallitas desechables, leche Indulac, sopas, comida de perro, asientos protectores de infantes, jabón, toallas sanitarias, así como productos para atender heridas y medicamentos sin recetas, como aspirinas, alcohol y gasas, según se observó mientras montaban la carga en el avión.

Según se explicó, la mayoría de la ayuda se llevará en aviones pequeños para que puedan aterrizar en el aeropuerto de Marquetilla, cercano a donde se concentra la mayor población afectada.

Toda la ayuda será entregada en Venezuela en coordinación con la organización religiosa, Cáritas Venezuela, para asegurarse que todo lo enviado por Puerto Rico llegue a las manos de la población necesitada.

Varios de ellos se asegurarán de que la ayuda llegue a las manos adecuadas. ( Xavier Araújo )

De hecho, el sacerdote estará un mes en Venezuela para “asegurarme que todo que sale de Puerto Rico llegue a manos correctas”.

Mientras, Tito El Patrón indicó que “estamos haciendo esto con mucho amor para el pueblo venezolano”.

Por otro lado, el general Arturo Garffer informó que el gobierno de Puerto Rico todavía espera por la autorización del Comando Sur de los Estados Unidos para enviar a rescatistas a Venezuela.

En lo que esperan por autorización, el gobierno y entidades privadas continuarían enviando ayuda a través de aviones. Se hacen gestiones para que mañana, jueves, salgan aviones con ayuda del artista urbano Bad Bunny y la empresa Caribbean Product.