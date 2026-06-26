El Departamento de Estado informó que habilitaran cinco centros de acopio para ayuda de primera necesidad, como parte de su plan de respuesta y colaboración ante la emergencia tras los terremotos en Venezuela, y que contempla el envío de rescatistas al país suramericano.

En conferencia de prensa, la secretaria de Estado Rosachely Rivera Santana, informó que los centros estarán localizados en el Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo, el Acrópolis Deportivo en Manatí, El Estadio Francisco Paquito Montaner en Ponce, el Estadio Isidoro García de Mayagüez y el Coliseo Municipal Maestro Tomás Dones Hernández de Fajardo.

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Los centros abrirán sus puertas el martes y operarán de martes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Se informó que aquellas entidades que establezcan centros de acopio, pueden entregar sus donaciones en los centros establecidos por el Departamento de Estado, desde donde se gestionara el envío de la ayuda, de manera directa a Venezuela.

Será la organización Cáritas de Puerto Rico que dirige el padre Enrique “Kike” Camacho, la que se encargará de tramitar la entrega de la ayuda a través de Cáritas Internacionalis y Cáritas Venezuela.

Rivera Santana explicó que se estableció como prioridad la recopilación de medicamentos, artículos médicos y productos de primeros auxilios. También recolecta de alimentos no perecederos (con menos de 6 meses de expiración), como productos enlatados. Además, se identificaron artículos como guantes de trabajo, guantes quirúrgicos, cascos de seguridad, linternas, baterías, extensiones eléctricas, baterías portátiles y productos de higiene personal.

La funcionaria indicó que esas prioridades se establecieron luego de reunirse con representantes de organizaciones venezolanas en Puerto Rico y líderes de la comunidad venezolana que residen en la Isla. “Decidimos reunirnos con ellos porque entendemos que son quienes mejor conocen la realidad que vive su país y las necesidades que enfrentan las comunidades afectadas”, indicó.

Añadió que el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Estado, efectuó gestiones con el Gobierno de Estados Unidos y con la Embajada de Estados Unidos en Caracas para identificar los procesos adecuados y explorar oportunidades de asistencia para las personas afectadas por los terremotos, que hasta ahora han dejado sobre 900 desaparecidos, más de 3 mil heridos y una cifra de desaparecidos que se especula, sobrepasa los 50 mil.

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“A nuestros hermanos venezolanos les reiteramos que no están solos. Puerto Rico conoce el valor de la solidaridad en momentos difíciles y hoy queremos extender esa mano amiga a quienes atraviesan esta emergencia. Seguimos trabajando junto a la comunidad venezolana y junto a las autoridades federales para que la ayuda llegue a las familias afectadas. Que Dios bendiga a Venezuela y a Puerto Rico”, manifestó.

Actualmente, el Gobierno cuenta con la autorización del Gobierno Federal para el envío de ayuda humanitaria. Además, cuenta con 11 paramédicos, incluyendo un médico especialista en medicina de emergencia, 33 bomberos con experiencia en rescates y desastres y 55 rescatistas de búsqueda y rescate listos para responder y disponibles para asistir en las zonas afectadas en Venezuela.