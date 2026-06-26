La comediante Gabriela Fleritt, recordada por su trabajo en el emblemático programa de humor “Bienvenidos”, fue reportada como desaparecida por sus amigos y allegados tras los dos sismos que sacudieron a Venezuela el miércoles.

Según reportes, la actriz de 55 años reside junto a su familia en las Residencias Las Palmas de Macuto en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que dejaron edificios completamente destruidos, más de 900 muertos y miles de heridos.

Hasta el momento, los equipos de rescate solo habrían hallado al nieto de la artista entre los escombros, mientras otros miembros de la familia continúan sin ser localizados.

La artista perteneció a la época de oro de la televisión venezolana. Debutó en el show de comedia “Bienvenidos” junto al veterano actor Miguel Ángel Landa y participó en otras producciones de humor como “Cheverisimo”, “¡A que te ríes!” y “Chisparates”.

Fleritt también actuó en importantes telenovelas, interpretando papeles que marcaron su carrera, entre ellos Gisela, la mejor amiga de la protagonista, en “Amor de papel”; Paquita Vásquez en “El amor las vuelve locas”; Emérita en “Amor Urbano”; Ruperta Barriga en “Natalia del mar” y Charol Jiménez en “La dama y el vigilante”.