El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, anunció la apertura del centro de acopio “Ayuda pa’ Venezuela”, una iniciativa municipal para recolectar suministros de primera necesidad destinados a las personas afectadas por los recientes terremotos que sacudieron a Venezuela.

El ejecutivo municipal hizo el anuncio mediante un mensaje en el que expresó la solidaridad del pueblo aguadillano con las comunidades venezolanas que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

35 Fotos El sismo tuvo una magnitud de 7.5.

“Aguadilla y Venezuela comparten una relación de hermandad que se ha fortalecido por décadas. Muchos venezolanos han hecho de nuestra ciudad su hogar y hoy nos corresponde acompañarlos a ellos y a sus familias en este momento tan doloroso”, expresó Roldán.

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El centro de acopio estará ubicado en el edificio Luis Muñoz Marín, anexo a la Casa Alcaldía de Aguadilla, y recibirá donativos desde el lunes, 29 de junio, hasta el viernes, 3 de julio de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Entre los artículos que se estarán recibiendo figuran alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal, pañales, medicamentos básicos, linternas, baterías y ropa en buen estado.

El alcalde exhortó a la ciudadanía a unirse a la iniciativa, al señalar que cada aportación puede marcar la diferencia para las familias que atraviesan la emergencia.

“Cuando un pueblo sufre, todos sufrimos. Cada donativo, por pequeño que sea, representa esperanza para miles de venezolanos que hoy necesitan de nuestra solidaridad”, manifestó.

El municipio informó que trabajará en coordinación con organizaciones comunitarias y entidades con capacidad logística para garantizar que la ayuda llegue de forma segura y eficiente a las zonas afectadas.

Las personas interesadas en obtener más información sobre los artículos aceptados o coordinar entregas especiales pueden comunicarse con la Oficina de Asuntos Comunitarios y Desarrollo Social al (787) 891-1055 o visitar las redes sociales oficiales del Municipio de Aguadilla.