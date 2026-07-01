La modelo y ex Miss Grand Orlando 2025, Skarlent Rodríguez, fue encontrada muerta junto a su pareja, José Castro, tras el doble terremoto que afectó hace exactamente una semana a Venezuela.

Así lo informó la familia de la joven, que expresó su dolor ante el hallazgo y además afirmó que los cuerpos de la pareja fueron encontrados juntos.

“Ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final”, lee la declaración que publicaron al abrir una cuenta en GoFundMe.

Las redes sociales del certamen Miss Grand International también confirmaron el fallecimiento de Rodríguez, expresando mensajes de condolencias y destacando su paso por la organización.

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Skarlent era modelo y había sido coronada Miss Grand Orlando 2025 en el certamen de belleza. La joven, que tenía apenas 23 años, residió en el estado de Florida, pero había regresado a Venezuela junto a su pareja, según reportó el medio argentino Cadena 3. No está claro si su regreso era permanente o si solo se trataba de una estadía temporal.

La joven se había establecido en La Guaira, la ciudad epicentro del doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5.

Parte de la familia del novio de la joven modelo también murió en los terremotos, según indica la misma cuenta de GoFundMe, que busca financiar los gastos funerarios de los jóvenes.

Skarlent Rodríguez y su novio, José Castro. ( Fotocaptura )

“El proceso de búsqueda y la recuperación de los cuerpos ha sido extremadamente costoso. La familia de José ha sufrido pérdidas devastadoras: su papá, su abuela, su tío y su tía fallecieron en este terremoto. La familia de Skarlen tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia. Por esta razón, hacemos un llamado a todos quienes acompañaron a nuestros niños en este camino tan doloroso, a compartir esta recaudación para ayudar a cubrir los gastos funerarios, que han aumentado significativamente debido a esta tragedia en Venezuela”, lee la descripción del GoFundMe.

11 Fotos Los edificios del programa Misión Vivienda, criticado por su planificación y calidad, colapsaron.

La cifra oficial de muertos en Venezuela por el doble terremoto ascendió ayer a 1,943, según datos oficiales. Sin embargo, diversos organismos han cuestionado que, hasta el momento, el Gobierno venezolano, bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, no haya publicado una cifra actualizada de desaparecidos. Las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas más afectadas, principalmente La Guaira y Caracas.