Caracas. Cuatro policías fueron detenidos el martes en Venezuela acusados de apropiarse de “bienes económicos” entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los terremotos de la semana pasada, informaron autoridades.

Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados del organismo de seguridad y serán presentados ante tribunales, según un comunicado oficial.

Estos “funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, dijo el director del CICPC, Douglas Rico, en el texto.

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Varios videos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentando a un agente del CICPC y rompiendo los dólares en efectivo que tenía el funcionario, a quien tacharon de “vergüenza”.

Un inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), identificado como Jonathan Josué Burgos Sánchez, fue detenido y puesto a la orden de los tribunales luego de ser señalado de retirar dólares en efectivo de inmuebles afectados durante las… pic.twitter.com/RQpsLshaVD — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) June 30, 2026

#LaGuaira. | Un grupo de mujeres, familiares de personas desaparecidas o fallecidas tras los dos terremotos registrados en La Guaira el pasado 24 de junio, impidió que funcionarios del CICPC se llevaran una caja con dólares del edificio Vallarta, ubicado en la urbanización Playa… pic.twitter.com/NmYllvoCX0 — El Pitazo (@ElPitazoTV) June 30, 2026

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló en su canal de Telegram que esos agentes “estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales”, por lo que, aseguró, serán “juzgados como corresponde”.

“Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos”, expresó.

33 Fotos Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas después de los dos sismos sacudieron el país.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) había denunciado el “aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen”, quienes, en vez de “cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia”.

El martes, la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte del país caribeño ascendió a 1,943 y la de heridos a 10,571, según las autoridades.