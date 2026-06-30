El Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, coordina el posible traslado de pacientes afectados por los terremotos en Venezuela.

El secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, y el director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), Regino Colón Alsina, informaron que se mantiene un proceso establecido de coordinación para evaluar, caso por caso, el posible traslado de pacientes para que reciban atención médica especializada.

18 Fotos Cientos de familias sobreviven entre sábanas, carpas y escasez de servicios básicos.

“La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, está ejecutando diversas acciones para extender una mano amiga a nuestros hermanos venezolanos y, en consonancia con ese esfuerzo, el Departamento de Salud mantiene comunicación activa para apoyar esta respuesta humanitaria. Desde hace varios días hemos mantenido comunicación oficial y continua con el Ejército de los Estados Unidos, entidad que ha impartido las instrucciones operacionales para el posible traslado de pacientes desde Venezuela hacia Puerto Rico. Este mecanismo interagencial ha sido diseñado para garantizar orden, seguridad clínica y el uso adecuado y responsable de nuestros recursos hospitalarios supraterciarios”, expresó el Ramos Otero en un comunicado de prensa.

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La transferencia de pacientes a un territorio de Estados Unidos se daría coordinada con el Ejército y bajo criterios médicos claros, protocolos estrictos de control, documentación completa y con la autorización previa del Departamento de Salud y de ASEM.

“Como parte del procedimiento establecido, el hospital de origen en Venezuela deberá completar y presentar una plantilla clínica estandarizada, la cual será compartida con la base del Ejército de los Estados Unidos. Esa información será remitida a la Sala de Emergencias del Centro Médico para su evaluación individualizada y para determinar, conforme a la disponibilidad de recursos especializados en cada momento, los servicios que el paciente pudiera requerir. Únicamente tras la aceptación formal por parte de ASEM corresponderá al Ejército ejecutar el traslado hasta Puerto Rico”, informó el secretario de Salud.

Por su parte, Colón Alsina destacó que el Centro Médico de Puerto Rico mantiene protocolos clínicos actualizados para la evaluación y manejo de este tipo de casos.

“Contamos con un equipo de médicos y profesionales de la salud altamente capacitados, así como con protocolos rigurosos certificados por la Joint Commission y otras entidades acreditadoras y regulatorias, para evaluar con responsabilidad y atender, con la mayor dignidad, los casos que nos sean referidos conforme al proceso establecido y a la disponibilidad de recursos en cada momento. Constantemente realizamos simulacros ante posibles emergencias, tanto locales como internacionales, y esa preparación nos permite responder de manera ordenada”, sostuvo.

Recordó que en el Centro Médico ya se han atendido situaciones similares de referido internacional. Entre los casos mencionados estuvo el paso del huracán Irma por las Islas Vírgenes.

El director ejecutivo de ASEM también informó que empleados y visitantes de las instituciones de salud tendrán acceso a centros de acopio para recibir donaciones, las cuales serán canalizadas a través del Departamento de Estado de Puerto Rico.

“Tenemos lazos que nos unen con el pueblo venezolano, especialmente porque en nuestra Isla reside una comunidad de cerca de 4,000 venezolanos que aportan significativamente a nuestro ecosistema social, económico y profesional. Por eso reiteramos que Puerto Rico mantiene su compromiso con la respuesta humanitaria y con la prestación de servicios de salud de excelencia, siempre dentro de los parámetros clínicos, operacionales y regulatorios establecidos”, concluyó Ramos Otero.