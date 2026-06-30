A casi una semana de los trágicos terremotos que han impactado a Venezuela, Puerto Rico sólo ha logrado enviar a siete efectivos de la Guardia Nacional para ayudar en las labores de rescate.

“¿Por qué no se ha hecho una movilización más amplia, respecto a nuestra Guardia Nacional, respecto a nuestros rescatistas? Debido a las sanciones que tiene el hermano país de Venezuela. Recordemos que tan reciente como en marzo había un operativo militar para sacar a una persona que estaba acusada por el gobierno federal, verdad, el dictador Nicolás Maduro. No es solo eso. Hay unas limitaciones en el tráfico aéreo, hay unas limitaciones en el tráfico marítimo. Nosotros tenemos que cumplir con unas guías que establece el propio gobierno federal”, explicó este martes el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano.

PUBLICIDAD

El trámite que debe realizar el gobierno local es a través del Comando Sur de los Estados Unidos, pues el gobierno federal estableció que se atenderá la emergencia como una “operación militar de ayuda humanitaria”, detalló.

13 Fotos Los centros de acopio organizados por el Gobierno de Puerto Rico para asistir a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela comenzaron a recibir donaciones este domingo.

“Ellos establecen, primero, qué es lo que se necesita, cuáles son las prioridades y cómo van a ir haciendo autorizaciones, dependiendo el estado”, precisó.

Al momento, sólo se han autorizado los siete respondedores de contingencia de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico, que salieron ayer, lunes, hacia Venezuela, subrayó el funcionario en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Explicó que el gobierno se ha reunido para poder tener toda la información requerida para poder ayudar a Venezuela y someterla al gobierno federal. El informe, dijo, incluyó el número de maquinarias que pueden transportar a Venezuela, los rescatistas disponibles, especialistas en asuntos ligados a terremotos u otras ayudas disponibles.

“Una vez se somete la información, ellos van dando autorizaciones”, indicó Peña Payano, sin precisar si el gobierno ya envió su informe.

Lo que sí mencionó es que, a lo que se espera la autorización federal para poder enviar más rescatistas y bomberos hacia Venezuela, siguen con los esfuerzos en los centros de acopio, en donde se recogerán artículos hasta este jueves, 2 de julio.

“Lo importante es que el servicio, que la ayuda llegue, que los productos lleguen, que no se pierdan”, manifestó.

Expuso que lo que se le ha informado a Puerto Rico es que la mayor necesidad que se tiene es de medicamentos, casetas de acampar y artículos de primeros auxilios.

PUBLICIDAD

Explicó que la ayuda recolectada se enviará a Venezuela a través de la organización Caritas de Puerto Rico, que está ligada a la iglesia católica. Esto se debe a que la organización también tiene una sede en Venezuela.

Comentó que a través de la organización civil, no tendrían que demorarse para esperar por una autorización federal.

26 Fotos Haití, México y, más recientemente, Venezuela han sido algunos de los países más afectados.

Por otro lado, el secretario de Salud, Víctor Ramo Otero, informó que la agencia, a través de la División de Medicamentos, sólo da autorización para sacar de la Isla medicamentos no controlados de Puerto Rico, no así una autorización para que se trasladen grupos médicos a Venezuela.

Indicó que ya tienen peticiones de varios organizaciones y empresas, como la Droguería Betances, para transportar medicamentos hacia Venezuela. Expuso que no han recibido ninguna petición de parte del exsecretario de Salud, Carlos Mellado.

No obstante, el doctor destacó que la autorización de entrada a Venezuela debe tramitarse con el gobierno de la república, no a través del Departamento de Salud.

“La entrada a Venezuela, quien la autoriza es Venezuela”, sostuvo.