La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en Venezuela ascendió a 1,719 y la de heridos a 5,034, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Ayer, la cifra de fallecidos estaba en 1,450.

18 Fotos Cientos de familias sobreviven entre sábanas, carpas y escasez de servicios básicos.

“La cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1,719 y 5,034 personas heridas”, indicó Rodríguez durante el balance ofrecido a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) sin dar cuenta sobre el número de desaparecidos.

Desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 se han registrado 609 réplicas, incluida la de esta mañana que, según indicó Rodríguez, fue de 4.2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4.6.

“Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población (...) generó cierta zozobra en la población pero debemos decir que no hubo ninguna afectación”, apuntó.

Hasta el momento, el Gobierno registra 15,866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales “189 sufrieron un colapso total”.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.