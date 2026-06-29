En medio del dolor y la destrucción que dejaron los devastadores terremotos en Venezuela, una historia de vida ha devuelto un rayo de esperanza.

Una mujer dio a luz tras ser rescatada de los escombros, en una de las zonas más afectadas por los sismos, en un nacimiento que ya es considerado un auténtico milagro.

Sin electricidad y en condiciones extremas, la madre entró en labor de parto mientras esperaba ser auxiliada. El recién nacido llegó al mundo gracias al apoyo de las personas que se encontraban en el lugar, quienes le brindaron los primeros auxilios tanto a ella como al bebé hasta que pudieron ser puestos a salvo.

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La emotiva historia ha comenzado a difundirse como un símbolo de resistencia y esperanza para las brigadas de emergencia y los cientos de civiles que continúan participando en las labores de búsqueda en las zonas devastadas.

El nacimiento se suma a otras historias de supervivencia registradas tras la tragedia. En distintos puntos del país, los equipos de rescate han logrado localizar y sacar con vida a varias personas que permanecían atrapadas bajo estructuras colapsadas, mientras decenas de familias siguen esperando noticias de sus seres queridos.

Las operaciones de búsqueda continúan sin descanso en las áreas más golpeadas por los terremotos, donde rescatistas nacionales e internacionales trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes y brindar atención a los afectados.