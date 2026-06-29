Puertorriqueños, dominicanos, venezolanos... todos unidos para ayudar.

Ciudadanos de diversas nacionalidades, que comparten el suelo boricua, llegaron ayer hasta los centros de acopio establecidos por el Departamento de Estado para dar la mano a Venezuela, devastada por dos potentes terremotos la semana pasada.

Pero, además de artículos de primera necesidad, como alimentos enlatados o medicinas, también llevaron un mensaje de esperanza para “los chamos”, y otros, oriundos de la república bolivariana, agradecieron a Puerto Rico por su solidaridad y empatía.

“El pueblo puertorriqueño ha sido hermano en este momento, con todo... con efectivo, con pañales, con ropa... La ayuda ha sido grandísima, de verdad”, expresó entre lágrimas la venezolana Yineth Mora, quien trabajaba como voluntaria en el centro localizado en el coliseo Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo.

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Su preocupación mayor, según dejó entrever, es el proceso de recuperación y cómo cubrir las necesidades básicas, en especial la del grupo de adultos mayores.

En Guaynabo, las personas continuaban llegando con sus compras y artículos, los que eran desglosados en 12 áreas.

Entre los cooperadores estaban Elly y William Chang, quienes compartieron que “somos venezolanos de corazón”.

“Nos duele mucho, en verdad, ver todo ese desastre que ha pasado. Tengo familiares en Caracas, y están bien, gracias a Dios. Estamos en oraciones en todo momento, para que salgan bien en todo este proceso”, indicó Elly no sin antes agradecer a los boricuas “por todo este proceso” de recolección de ayuda.

Luis Martínez, por su parte, de la comunidad dominicana y vecino del residencial Las Margaritas en San Juan, también se acercó a colaborar con artículos para los más necesitados.

“En momentos como estos, el Señor me da esa sabiduría para donar. Esta no es una acción de mí, esto le pertenece al Señor. Yo trato de hacer la obra”, manifestó Martínez con humildad.

Además de este esfuerzo, diferentes municipios han establecido otros centros de acopio, por lo que puede consultar las redes sociales oficiales de su pueblo por si desea hacer alguna donación.

Venezuela fue sacudida el pasado miércoles, 24 de junio, por dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que provocaron daños catastróficos en varias ciudades. Hasta ayer, se habían contabilizado 1,450 muertos y más de 51,000 personas desaparecidas.

13 Fotos Los centros de acopio organizados por el Gobierno de Puerto Rico para asistir a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela comenzaron a recibir donaciones este domingo.

Abrazo artístico

Ricky Martin, Kany García y la banda de reggae Cultura Profética son algunos de los artistas puertorriqueños que se han volcado, junto con diferentes iniciativas ciudadanas y gubernamentales, para brindar ayuda humanitaria a Venezuela.

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“Nos unimos para apoyar a nuestros hermanos venezolanos”, enfatizó Cultura Profética antes de instalar un centro de acopio el sábado durante el concierto gratuito que ofreció para presentar su nuevo álbum, “En bucle”, en Río Piedras.

La agrupación urgió a la donación de prótesis, electrolitos, agua, alimentos no perecederos, sillas de ruedas, mantas, antibióticos, muletas, kits de primeros auxilios, antisépticos, analgésicos, guantes desechables, toallas húmedas, bolsas de basura resistentes, alcohol y pañales, entre otros artículos.

Asimismo, el artista Ricky Martin expresó, en un video en su cuenta de Instagram, que está “con el corazón partido” y con “coraje” en Alemania viendo las imágenes de la catástrofe en Venezuela, y compartió unos enlaces de “unas grandes organizaciones que están haciendo un trabajo maravilloso” para recaudar ayuda.

“(....) ahora es solamente el comienzo de la sanación y Venezuela no puede estar sola en este proceso. Los amo con todo mi corazón”, concluyó el cantante.

Por su parte, Kany García quiso lanzar un mensaje de apoyo a los venezolanos en uno de los conciertos de su gira internacional y dedicó uno de sus temas a la nación caribeña.

“No me puedo ni imaginar lo que debe ser gente atrapada, esperando que les saquen y no sepan si va a pasar. Entonces, esta noche la ‘Tierra mía’ es la tierra de Venezuela y de toda la gente que está allí”, expresó García con la voz quebrada.

Y el deporte

Los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, La Fundación Multinational, el Municipio de San Juan y Hunger Corp también iniciaron una campaña de ayuda humanitaria para apoyar a las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.

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La iniciativa se llevará a cabo desde hoy lunes, 29 de junio, al miércoles 1 de julio, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y tendrá como uno de sus principales centros de acopio el estadio Hiram Bithorn, en Hato Rey.

Asimismo, los ciudadanos también podrán llevar sus aportaciones a las sucursales de Grupo Multinational en San Juan, Caguas, Arecibo, Ponce y Mayagüez.

La campaña recibirá donaciones, entre otros artículos, de agua embotellada, leche en polvo, fórmula infantil, alimentos para bebés, medicamentos, suministros de primeros auxilios y artículos de higiene personal.