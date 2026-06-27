Los centros de acopio organizados por el gobierno, que se habilitarán para recoger ayuda para los damnificados de los terremotos de Venezuela, comenzarán a operar mañana, domingo, informó la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana.

Los puntos de recogido permanecerán abiertos hasta el jueves 2 de julio en varios municipios alrededor de la isla, se informó en comunicado de prensa.

“Desde que anunciamos este esfuerzo que nos encomendó la gobernadora Jenniffer González, recibimos llamadas de ciudadanos, organizaciones y municipios interesados en colaborar. Trabajamos para agilizar la coordinación y abrir los centros; a partir de mañana, cualquier persona podrá entregar su ayuda y formar parte de este esfuerzo humanitario para apoyar al pueblo venezolano”, indicó la secretaria de Estado.

PUBLICIDAD

Los centros de acopio estarán ubicados en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, de Ponce; el Acrópolis Deportivo, de Manatí; el Estadio Isidoro “Cholo” García, de Mayagüez; el Coliseo Municipal Maestro Tomás Dones Hernández, de Fajardo; y el Coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo. Todos operarán mañana de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y desde el lunes hasta el jueves de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

15 Fotos El estado La Guaira fue el más afectado por los potentes terremotos de 7.2 y 7.5 que estremecieron el país.

Entre los artículos solicitados se encuentran suministros médicos y de primeros auxilios, incluyendo gasas, vendas y guantes quirúrgicos, así como alimentos no perecederos, productos de higiene personal, linternas, baterías, extensiones eléctricas, baterías portátiles, guantes de trabajo y cascos de seguridad.

La secretaria indicó, además, que los municipios, organizaciones comunitarias, iglesias, empresas y grupos ciudadanos que hayan establecido centros de acopio independientes podrán entregar las donaciones recopiladas en cualquiera de los puntos coordinados por el Departamento de Estado.

“Queremos que toda la ayuda que se está recogiendo en Puerto Rico pueda integrarse a un mismo esfuerzo. Los municipios y organizaciones que estén realizando recogidas por su cuenta pueden llevar los suministros a cualquiera de nuestros centros. Todas las donaciones serán consolidadas para coordinar su envío y asegurar que lleguen a las comunidades afectadas en Venezuela”, sostuvo sobre el particular.

El esfuerzo humanitario se realiza en coordinación con organizaciones de la comunidad venezolana en Puerto Rico.