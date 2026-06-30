En medio de las tareas contrarreloj para encontrar sobrevivientes tras el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela, un perro rescatista argentino fue clave para localizar con vida a dos menores atrapados bajo los escombros de un edificio colapsado.

Según informó el Ministerio de Defensa, Bart, uno de los perros del contingente argentino desplegado en el país, participó del operativo junto con su guía, el agente civil Cristian Giroti, integrante de la Agrupación Perros de Guerra de la Armada Argentina.

De acuerdo con la cartera que conduce el operativo argentino, el binomio fue convocado de urgencia por personal de Protección Civil de Venezuela luego de que se confirmara la posible presencia de personas con vida en una estructura derrumbada.

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“Bart ingresó por un túnel abierto entre los escombros y marcó presencia positiva, permitiendo orientar la búsqueda y las tareas de excavación hacia el lugar correcto”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Una noticia que nos llena de orgullo desde Venezuela. Esta tarde, durante las tareas de búsqueda y rescate, infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada. Fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los… pic.twitter.com/7JN8prcTmG — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 29, 2026

Gracias a esa intervención, los rescatistas lograron hallar con vida a dos menores, indicó la dependencia oficial.

El Ministerio sostuvo además que “la intervención del binomio argentino fue fundamental para contribuir al rescate de los dos menores y fue reconocida por las autoridades venezolanas presentes en el lugar”.

En otra publicación, la cartera destacó que “una noticia que nos llena de orgullo desde Venezuela” fue el trabajo de los infantes de marina argentinos durante las tareas de búsqueda y rescate y afirmó que “fue posible gracias al trabajo de Bart”, que permitió “redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto”.

Nuestro héroe, el can Bart, colaboró en el hallazgo con vida de dos menores atrapados entre los escombros en Venezuela.



Junto a su guía, el agente civil Cristian Giroti, de la Agrupación Perros de Guerra de la @Armada_Arg, fue convocado de urgencia por personal de Protección… pic.twitter.com/KBEUzYIOXU — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 29, 2026

Finalizada la operación, Bart recibió un reconocimiento de las autoridades venezolanas en agradecimiento por su desempeño, según informó el Ministerio.

También el presidente Javier Milei se sumó al agradecimiento. “Orgullo nacional”, publicó en X, al comentar el posteo del Ministerio de Defensa.

El rescate ocurrió mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre las ruinas que dejaron los terremotos del miércoles pasado, que provocaron cerca de 1500 muertos y una extensa destrucción, especialmente en La Guaira, el estado más castigado por el desastre.

Este lunes, un nuevo sismo de magnitud 4,6 volvió a sacudir la región centro-norte de Venezuela, aunque hasta el momento no se reportaron nuevas víctimas ni daños importantes. Las réplicas mantienen en alerta a la población y obligan a los rescatistas a trabajar en condiciones de riesgo mientras prosigue la búsqueda de sobrevivientes.

El Ministerio de Defensa indicó que el primer escalón de militares especializados argentinos continúa desplegado junto a las autoridades venezolanas y equipos internacionales en tareas de búsqueda, asistencia y apoyo a la respuesta humanitaria, “con un objetivo que guía cada esfuerzo: salvar vidas”.