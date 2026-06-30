Boston. El primera base de los Red Sox de Boston, Willson Contreras, sabe que la gente de su Venezuela natal está pasando por un mal trago mientras intenta hacer frente a las consecuencias de dos terremotos de gran magnitud que se han cobrado cientos de vidas.

El deseo de volver a casa para echar una mano es muy fuerte. Por el momento, eso no es una opción para Contreras, así que el lunes por la noche, en el partido contra Washington, hizo lo que pudo para demostrar que no se le olvida lo que está pasando en su tierra.

Contreras lanzó el bate al aire con fuerza tras conectar un jonrón de 421 pies en lo que acabó siendo una victoria de Boston por 6-3. A continuación, rompió a llorar en el banquillo, dejando aflorar toda la angustia que le ha acompañado desde que, la semana pasada, partes de su tierra natal quedaron reducidas a escombros.

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“Todo lo que está pasando en Venezuela no es fácil de ocultar”, declaró Contreras a los periodistas tras el partido. “No es fácil simplemente salir al campo y jugar con todo lo que está pasando en mi país”.

Las ganas de hacer algo, lo que sea, para ayudar son reales. Contreras miró hacia el banquillo de Boston y gritó “Venezuela” antes de recorrer las bases tras un jonrón de tres carreras que supuso su 18vo jonrón de la temporada.

“Siento que podría estar allí ayudando a la gente y no puedo hacerlo”, dijo Contreras. “Y ese jonrón representa algo por lo que rezo a Dios para que suceda, porque es lo único que puedo hacer por Venezuela en este momento, físicamente hablando. Y por eso me emocioné”.

Contreras, de 34 años, nació en Puerto Cabello, a unas tres horas al oeste de la capital, Caracas. Expresó su frustración ante las noticias de que los voluntarios y los paquetes de ayuda tienen dificultades para llegar a quienes los necesitan.

“Es horrible ver tantas cosas malas que están pasando en Venezuela”, dijo. “No creo que nos merezcamos todo esto. Somos buena gente. Un buen país. Somos buena gente”.

La noche de Contreras en el campo terminó un poco antes de lo previsto. El árbitro de primera base, Nic Lentz, lo expulsó en la segunda entrada tras dictaminar que Contreras no había frenado su swing ante un lanzamiento de Miles Mikolas que acabó en un strikeout.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.