Bayamón. Carlos Arroyo reunió este lunes a José Alvarado, Ethan Thompson y Enrique Freeman en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, para comenzar a crear química antes de partir a Canadá para la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Los tres jugadores con experiencia en la NBA participaron en múltiples driles bajo la supervisión del gerente general, que incluyeron desde acciones en transición hasta situaciones de uno contra uno en las que cada uno mostró sus cualidades.

“Fue genial. Tenemos experiencia y hemos estado en el nivel más alto. Siempre es bueno participar en este tipo de entrenamientos para seguir mejorando mientras intentamos ganar juegos con la Selección Nacional”, dijo Alvarado a preguntas de Primera Hora tras concluir la sesión.

PUBLICIDAD

José Alvarado, Enrique Freeman y Ethan Thompson practicando junto a Carlos Arroyo en el Coliseo Rubén Rodríguez rumbo a la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. #FIBAWCQ pic.twitter.com/fYS7I5pzpY — Joseph Reboyras (@Reboyras_) June 29, 2026

El armador, de 28 años, ha entrenado junto a Freeman desde su llegada la semana pasada a Puerto Rico para celebrar el histórico campeonato que ganó en la NBA con los Knicks de Nueva York. Thompson, en cambio, se integró el lunes tras arribar a la isla el domingo.

Los otros nueve canasteros convocados para esta ventana no se presentaron debido a sus compromisos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), cuya temporada regular estaba programada para finalizar la noche del lunes.

“Para mí es increíble. Creo que, viniendo de mis dos años en la liga, esta es una gran oportunidad. Estoy muy contento de que el momento haya funcionado para poder ganar experiencia con muchachos como José y Ethan”, expresó Freeman.

“Como dicen, el hierro afila el hierro. Todos somos buenos jugadores tratando de representar bien a la isla y dar lo mejor de nosotros en la cancha”, continuó.

Freeman tiene un contrato de dos vías con los Timberwolves de Minnesota y fue invitado a la Summer League de la NBA, que se llevará a cabo del 9 al 19 de julio. Thompson, por su parte, firmó en noviembre pasado un acuerdo del mismo tipo con los Pacers de Indiana por dos años y también verá acción en el torneo.

Enrique Freeman saluda a José Alvarado durante una práctica antes de la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. ( FBPUR )

“Estamos practicando, pero una de las razones por las que hacemos esto es para construir química. Creo que esta es la primera vez que juego con ellos (Alvarado y Freeman), así que poder estar en cancha y tener buenas vibras antes del torneo es algo positivo”, comentó el escolta de los Pacers.

PUBLICIDAD

Además de Alvarado, Thompson y Freeman, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) convocó para la tercera ventana a Jezreel De Jesús, Alfonso Plummer, Gian Clavell, Stephen Thompson Jr., Isaiah Piñeiro, Devon Collier, Ysmael Romero, Arnaldo Toro y Alexander Kappos.

Puerto Rico tiene en agenda dos partidos clave que definirán sus opciones de clasificar al Mundial: el 3 de julio ante Canadá y el 6 de julio frente a Bahamas. Arroyo, gerente general del Equipo Nacional, compartió con los medios presentes que partirán el martes temprano a Canadá, donde tendrán dos prácticas con todos los jugadores antes del primer juego.

Los canadienses presentarán un plantel de alto nivel encabezado por Shai Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso de la NBA, mientras que Bahamas contará con figuras como Buddy Hield y DeAndre Ayton. Los boricuas no serán favoritos en ninguno de los dos encuentros, aunque con marca de 1-3 y ubicados en la tercera posición del Grupo B, están prácticamente obligados a ganar al menos uno. Sin embargo, eso no parece inquietar a Alvarado.

“Pienso que no debes vestir la camiseta de Puerto Rico si no piensas que tenemos posibilidades de ganar. Todos tenemos que venir con la mentalidad y confianza de que vamos a ganar porque para eso estamos aquí”, señaló el base de los Knicks.

“Canadá y Bahamas tienen buenos jugadores que también están en la NBA, pero todavía no han visto la versión de José con Puerto Rico. Aquí tengo otro rol y otras responsabilidades por las que me tengo que ajustar”.

PUBLICIDAD

“Este equipo requiere de mí un rol diferente al que tengo en la NBA. Estoy emocionado por saber cuál será el rol que tendré en esta ventana. Haré lo que necesiten de mí para ganar. Serán un reto divertido para nosotros”, abundó.

Lo cierto es que Puerto Rico no contará en esta ventana con varios miembros del programa nacional que hubiesen elevado considerablemente el nivel del equipo. George Conditt IV no fue incluido en la convocatoria por una aparente lesión en la rodilla que lo ha aquejado a lo largo de esta temporada del BSN con los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

André Curbelo, por otro lado, sigue lidiando con una fascitis plantar que no le ha permitido jugar con los Atléticos de San Germán desde el 10 de junio, mientras que los hermanos Markus y Jordan Howard están fuera por paternidad.

Ramses Meléndez y Phillip Wheeler, de igual manera, no hicieron el corte tras ser invitados a la Summer League de la NBA. A su vez, Zakai Zeigler recién terminó su campaña en Francia.

“La salud de los muchachos es bien importante porque estamos en medio de una temporada. Por eso, convocar a algunos de ellos a veces es complicado, pero es lo que hay. Tratamos de hacer lo posible para tener el mejor grupo y los muchachos están bien comprometidos para esta ventana tan difícil”, sostuvo Arroyo a este medio.