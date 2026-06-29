Xander Zayas todavía no tiene claro cuál será el próximo paso que dará, luego de sufrir la primera derrota de su carrera y perder los títulos mundiales de las 154 libras el pasado sábado ante Jaron “Boots” Ennis en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Ennis envió al púgil puertorriqueño tres veces a la lona antes de que su esquina tirara la toalla en el séptimo asalto para arrebatarle los campeonatos superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

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El boricua ahora podría ejercer su cláusula de revancha e intentar recuperar sus correas o subir de división a las 160 libras, como se ha especulado que podría hacer desde el momento en que cayó ante el peleador oriundo de Filadelfia, Pensilvania.

“Realmente, todavía no te puedo contestar esa pregunta. Apenas han pasado 48 horas del combate. Estoy bien, la familia está bien, he recibido un gran apoyo de Puerto Rico y para mí eso es lo que importa. Yo voy a descansar un ratito más”, contestó Zayas en una entrevista con Primera Hora .

“(Subir de división) es algo que todavía no he definido. Vamos a tomarnos un tiempo, hacer los ajustes que tenemos que hacer, ver qué es lo que se tiene que trabajar y después se toman todas esas decisiones”, continuó.

7 Fotos El boricua sufrió la primera derrota de su carrera y perdió los títulos de las 154 libras de la OMB y la AMB.

El puertorriqueño, de 23 años, había salido victorioso en sus 23 peleas previas a este enfrentamiento. Ennis no solo acabó con su invicto y su reinado en la división superwelter, sino que también fue el primer boxeador en derribarlo en su joven carrera.

Sin embargo, el desenlace no fue una sorpresa, ya que el retador estadounidense era el amplio favorito en las apuestas debido al nivel que había demostrado en sus pleitos anteriores. Ennis llegó el sábado al Barclays Center invicto en 35 salidas, con 31 victorias por la vía rápida.

Por eso, generó cierta sorpresa que Zayas decidiera defender por primera vez sus dos coronas de las 154 libras ante un rival tan peligroso, teniendo otras opciones de menor riesgo. Dos días después de ser noqueado, el excampeón boricua no se arrepiente de nada.

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“Hubiese tomado esta pelea 10 de cada 10 veces. Yo pienso que todo pasa por una razón. De la única manera que tú te puedes probar con los mejores y decir que eres el mejor es enfrentándolos. Esa noche él fue mejor que yo y es parte dé”, aseguró el púgil.

“Creo que se le envió un mensaje a todo el mundo de que Xander es un guerrero, tiene el corazón bien puesto y que nunca se va a quitar. Vamos a dar lo mejor de nosotros”, abundó.

The Pursuit of Greatness is only delayed.@XanderZayas showed the world what he's made of.



He'll be back 🇵🇷🙏 pic.twitter.com/kRQC0vySMn — Top Rank Boxing (@trboxing) June 28, 2026

Zayas compartió a este medio que no sufrió fracturas, a pesar de la “guerra” que sostuvo con Ennis durante siete asaltos. Esto haría posible su regreso al ring antes de lo esperado.

Explica estrategia que utilizó ante Boots

Lo cierto es que el boricua presentó el sábado una estrategia que llamó la atención de muchos. Zayas se convirtió en el campeón unificado más joven en la actualidad gracias a su constante movimiento sobre el cuadrilátero, que lo hacía un blanco difícil de golpear, pero eso no fue lo que ocurrió esa noche. Decidió intercambiar golpes con Ennis y pagó el precio de inmediato.

“El plan era intentar movernos en los primeros asaltos y buscar mi distancia, pero Boots conectó unas buenas manos bastante temprano en el combate que hicieron que no sintiera las piernas. Necesitaba ciertos asaltos para acomodarme, aunque mi equipo no me estaba pidiendo eso en la esquina”, explicó Zayas.

“Me pedían que me moviera y que siguiera utilizando los ángulos, pero yo hice mis ajustes en mi cabeza y decidí pararme a pelear. Fue una decisión mía y de nadie más. La esquina me puede decir lo que ellos quieran, pero, al final, yo hice el ajuste que pensé era correcto”.

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“Fue un error pararme con Ennis, pero pensé en ese momento que tenía que implementar cierto tipo de respeto para que él no siguiera poniendo tanto presión y soltando tanto las manos. Yo tenía que soltar las mías para que él sintiera también el poder mío”, agregó.

Pese a que el boricua fue enviado tres veces a la lona, también tuvo grandes momentos, como cuando lastimó a “Boots” con una derecha al mentón en el tercer asalto. Esa mano hizo al estadounidense tambalear contra las cuerdas, pero el puertorriqueño fue incapaz de acabar con él. Recordó que, previo a la pelea, había conversado con su padre sobre la posibilidad de vivir un momento como el que experimentó en ese round ante Ennis.

“Antes del combate, mi papá y yo tuvimos una conversación en la que él me dijo: ‘Confía en tu poder, tú lo vas a lastimar, pero, cuando lo lastimes, sé paciente. Ten disciplina y olvídate del público. Vamos a trabajar con paciencia’”, contó Zayas.

“Lo lastimé. Sentí que lo tenía muy bien lastimado, pero lo trabajé con calma y paciencia. Intenté ir rompiéndolo poco a poco. Él se recuperó muy bien, como el peleador con mucha experiencia que es, y ya. No estaba para mí y no se puede hacer nada al respecto”, añadió.

Con el resultado de este combate, los vigentes campeones de las 154 libras de los principales organismos son Ennis (OMB y AMB), Josh Kelly (Federación Internacional de Boxeo), Sebastián Fundora (CMB) y Vergil Ortiz (CMB, interino).