El estadounidense Jaron “Boots” Ennis noqueó al puertorriqueño Xander Zayas este sábado en el séptimo asalto para convertirse en el nuevo campeón de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la pelea estelar de una cartelera celebrada en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Este combate representó el mayor reto en la joven carrera de Zayas, ya que Ennis llegó al pleito invicto en 35 salidas, con 31 anestesiadas. El boricua, de 23 años, aceptó el desafío consciente de que una victoria elevaría aún más su estatus en la división superwelter.

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Sin embargo, esta no fue su noche. Zayas, además de perder sus títulos, sufrió la primera derrota de su carrera y ahora posee un récord de 23-1, con 13 anestesiadas.

“(Puerto Rico) gracias por nunca faltar. Hoy di lo mejor de mí. Hoy les demostré a los chamaquitos que no hay nada imposible. Para ser grande, tienes que soñar y hacer las cosas. Hoy no fue mi turno, pero nos enfrentamos a uno de los mejores en Jaron Ennis”, dijo Zayas después del pleito.

“Demostré esta noche que si sueñas en grande, a veces no alcanzas el objetivo, pero eso es parte del camino. Felicidades a Boots. Hizo lo que tenía que hacer y se merecía la victoria esta noche”, continuó.

Lo cierto es que el boricua logró convertirse en el campeón unificado más joven en la actualidad gracias a su constante movimiento sobre el cuadrilátero, lo que lo hacía un blanco difícil de golpear. Sorpresivamente, esa no fue la versión de Zayas que se puso los guantes esta noche.

El campeón boricua eligió el intercambio de golpes con el retador y terminó pagando el precio ante uno de los pegadores más peligrosos del deporte hoy en día. Ennis no perdió tiempo y castigó a Zayas con dos zurdas al rostro que lo enviaron a la lona en el primer round.

Después de volver a recibir fuertes golpes en el segundo asalto, Zayas despertó en el tercero con una derecha en el mentón que lastimó a Ennis. Esa mano hizo al estadounidense tambalear contra las cuerdas, pero el puertorriqueño fue incapaz de acabar con él y fueron separados por el referí.

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En el cuarto round, Zayas buscó el toma y dame a corta distancia durante los tres minutos. El boricua capitalizó el hecho de que Ennis solo retrocedía la cabeza y le conectó múltiples golpes en el rostro gracias a su tamaño y alcance. No obstante, el oriundo de Filadelfia también puso a prueba la quijada del campeón varias veces.

Zayas continuó siendo agresivo en el quinto asalto hasta que Ennis lo volvió a tumbar con un gancho en la quijada. A pesar de que se levantó, el boricua estaba lastimado y el retador aprovechó la oportunidad para cazarlo por todo el ring.

El castigo fue tal que, al finalizar el asalto, el oficial advirtió al puertorriqueño que, si no demostraba que era capaz de continuar en el pleito, lo detendría. Acto seguido, Zayas sabía que estaba en la cuerda floja y logró mantener su distancia con Ennis en el sexto.

Pero el desenlace llegó en el séptimo asalto, cuando el estadounidense lo derribó por tercera ocasión y su esquina decidió proteger a su peleador al tirar la toalla.