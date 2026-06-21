El campeón mundial puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo debutó el sábado en las 112 libras con una impresionante actuación al enviar a la lona tres veces al mexicano Neider Valdez antes de apuntarse un triunfo por nocaut técnico en el segundo asalto.

Así las cosas, Collazo capturó el título internacional vacante de la división mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y mejoró su invicto a 15 victorias, 12 de ellas por la vía rápida.

OSCAR COLLAZO DROPS VALDEZ 3 TIMES IN ROUND 2 AND ENDS IT ‼️#CollazoValdez | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/L89rs90C1e — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 21, 2026

“El Pupilo” iba originalmente a defender sus coronas de las 105 libras de la OMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el filipino Joey Canoy (25-5-2, 15 KO), pero a este le fue denegada su entrada a Estados Unidos por problemas con su visa de trabajo.

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Golden Boy Promotions y Miguel Cotto Promotions identificaron a Valdez (15-4-3, 12 KO) a última hora, pero el mexicano tuvo complicaciones en el pesaje al detener la báscula en las 110 libras, cinco por encima del peso acordado para el combate titular. Por eso, los cinturones del villalbeño no estuvieron en juego.

“Me sentí muy bien en el peso. Hicimos lo que teníamos que hacer para demostrar que hay una nueva persona en esta división”, expresó Collazo a Primera Hora minutos después del pleito. “Queríamos enviar un mensaje para que la gente supiera que Oscar no viene a jugar”.

El monarca villalbeño compartió a este medio que Óscar de la Hoya tiene intenciones de que su próxima pelea sea en Puerto Rico contra el mexicoamericano Ricardo Sandoval (27-2, 18 KO), también integrante de la cuadra de Golden Boy Promotions y monarca unificado de las 112 libras de la AMB y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Ya Oscar de la Hoya dijo que me quiere echar a pelear con Ricardo Sandoval en Puerto Rico, así que eso es lo que estamos viendo: convertirnos en campeón unificado de las 112. Hay una oportunidad ahí de hacer historia y de una pelea grande, que eso es lo que queremos nosotros”, aseguró el boricua.

Collazo compartió que tiene 140 días para decidir si subirá de división, pero todo apunta a que le gustó tanto el peso mosca que el próximo paso en su carrera será un enfrentamiento con Sandoval.