El dirigente Eddie Casiano recurrió este sábado a las redes sociales para aclarar la situación del refuerzo Montrezl Harrell con los Atléticos de San Germán en el tramo final de la temporada regular del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Harrell, de 32 años y 6’7”, no ha jugado con San Germán desde hace una semana debido a una aparente lesión en la rodilla, pero esta noche asistió al partido de la liga BIG3 entre los Chicago Triplets y los Houston Rig Hands en el Intuit Dome en Inglewood, California.

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Según la transmisión de la liga, el delantero sufrió un esguince del ligamento cruzado anterior, pero podría hacer su debut con Chicago la próxima semana.

Esto, sumado a publicaciones de Harrell en Instagram que leían “mostraron hoy sus verdaderos colores”, generó dudas entre los fanáticos de los Atléticos sobre si el importado volverá a vestir el uniforme del Monstruo Anaranjado.

La incertidumbre aumentó al tratarse de un jugador que fue anunciado por la BIG3 en marzo pasado como una de las firmas para la nueva temporada del torneo, que comenzó el 14 de junio.

Sin embargo, Casiano indicó mediante una publicación en Facebook que Harrell había acordado que regresaría a Puerto Rico la próxima semana para continuar con su rehabilitación, luego del juego del sábado en el Intuit Dome.

“Montrezl se está recuperando actualmente de una lesión y ha estado siguiendo un programa de rehabilitación. Se entendía que no jugaría durante este período mientras continuaba su recuperación”, comienza el escrito del dirigente de los Atléticos.

“Montrezl le dijo al gerente general, al entrenador y a los jugadores que asistiría al partido de BIG3 de hoy y luego regresaría para continuar su rehabilitación. Esto fue discutido con el entrenador y el gerente general, y asumo toda la responsabilidad”.

“Quiero dejar algo claro: estoy poniendo mi trabajo en juego por él. Así soy yo. Apoyo mis decisiones y a mis jugadores. Si alguien debe ser considerado responsable, que sea yo. Fui parte de la decisión de firmarlo y cumpliré con mi compromiso hasta el final”, concluyó.

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Harrell promedia 16.7 puntos, 9.9 rebotes y 2.8 asistencias en 28 partidos, fue una de las piezas clave para que los Atléticos se convirtieran en el primer equipo en clasificar a la postemporada y ocupen la primera posición de la Conferencia A del BSN con marca de 20-11. San Germán ha perdido los dos juegos que ha disputado desde su salida.

La temporada regular del BSN terminará el 29 de junio. El torneo tomará una pausa por la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo 2027 de la FIBA y se reanudará el 9 de julio con el inicio de la postemporada.