Los Osos de Manatí fueron golpeados esta temporada por una plaga de lesiones que los tiene al borde de la eliminación, pero han continuado dando la batalla con la esperanza de clasificar a los playoffs del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

De cara a la jornada del viernes, Manatí aparece en el sótano de la Conferencia A con marca de 11-18 y a cuatro juegos de la cuarta y última posición clasificatoria a la postemporada, que ocupan los Cangrejeros de Santurce.

A los Osos les quedan cinco partidos en la temporada regular y quedarían eliminados si pierden dos de ellos o si Santurce suma las victorias necesarias. Sin embargo, Manatí no tiene planes de quedarse con los brazos cruzados mientras el resto lucha por un espacio en la siguiente etapa del torneo.

PUBLICIDAD

“El grupo se ha negado a morir y a que no cuenten con ellos. Los ocho jugadores que tenemos, sin quitarle mérito a los novatos, se han comprometido. Con todas las lesiones y las derrotas, la ética de trabajo se ha mantenido. Incluso, ha aumentado y ellos han comprado la idea”, dijo el dirigente de los Osos, Iván Ríos, a Primera Hora .

Los partidos que le restan a los Osos son contra los Piratas de Quebradillas, los Leones de Ponce, los Capitanes de Arecibo, los Criollos de Caguas y los Gigantes de Carolina-Canóvanas. Manatí podría afectar a cualquiera de esos equipos con un triunfo antes del cierre de la fase regular el lunes, 29 de junio, pero Ríos no está pensando en la posibilidad de influir en los cruces de la postemporada.

“Ahora mismo podemos hacer daño y podemos clasificar, en honor a la verdad. Ellos tienen la meta de seguir manteniéndose con vida. Aquí todos los equipos se van a hacer daño el uno al otro. No hay ningún equipo seguro porque hasta el mismo Quebradillas, si mete seis juegos en línea, pueden formar un revulú en aquel lado”, comentó el entrenador.

Jameer Nelson Jr., a la izquierda, refuerzo de los Osos de Manatí. ( Osos de Manatí / Roberto Manzano )

Los Osos han perdido seis de sus últimos 10 partidos, pero su principal problema ha sido su rendimiento en la carretera, donde solo han ganado dos de los 14 encuentros disputados. Esto se debe en gran parte a la rotación limitada de ocho y siete canasteros que ha utilizado Ríos en los últimos juegos debido a la enorme cantidad de lesiones en el equipo.

PUBLICIDAD

Previo al torneo, Manatí perdió a Jhivvan Jackson por una rotura de ligamento cruzado anterior (ACL, por sus siglas en inglés) y a Ismael Yomar Cruz por un aparatoso accidente de tránsito. En el transcurso de la campaña, los Osos también sufrieron las bajas de los refuerzos Ryan Arcidiacono, Miye Oni, Tyler Cook y Kendric Davis, así como de los nativos Chris Ortiz, Mike Brusewitz, E.J. Crawford, Giovanni Santiago, Gaby Belardo y Tyler Davis.

“Ha sido una temporada bien atípica y rara. Con 12 jugadores lesionados, tenemos un equipo afuera y otro adentro. Eso yo creo que nos ha unido más y nos ha hecho luchar por lo que realmente queremos”, aseguró el técnico.

Tyler Davis, de los Osos de Manatí, en un juego contra los Atléticos de San Germán. ( BSN / José Santana )

Actualmente, los importados de Manatí son Cheick Diallo, Kristian Doolittle y Jameer Nelson Jr. De los jugadores lesionados antes mencionados, Ríos compartió que Davis y Ortiz son los más que tienen posibilidad de regresar a cancha antes de que finalice la temporada regular.

En el caso de Ortiz, podría volver en los próximos dos partidos tras ser descartado a principios de mayo por el resto de la campaña luego de someterse a una operación en la mano, mientras que Davis está día a día por una lesión en la pierna que no está relacionada con la rodilla que lo ha aquejado a lo largo de su carrera.

Con eso en mente, Ríos explicó que el cantante y apoderado de los Osos, Jan Carlos Ozuna, está al tanto de la difícil situación que atraviesa la franquicia y ha mostrado su apoyo al cuerpo técnico mientras continúa su gira musical en Europa. El dirigente asumió nuevamente la dirección de Manatí esta temporada, luego de ser sustituido por Rafael “Pachy” Cruz en abril del año pasado tras un lento inicio.

PUBLICIDAD

“Jan Carlos Ozuna tiene claro lo que está pasando aquí. Al igual que yo, él lo que quiere es que sigamos compitiendo y, si podemos asegurar la cuarta posición, la aseguramos. Ha estado pendiente de que el equipo se mantenga unido y no nos falte nada”, sostuvo Ríos.

“Nosotros estamos temporada a temporada. A veces, cuando hablamos, sale el tema de la próxima, pero le digo que esta no se ha acabado, que mejor terminemos esta y luego vemos más allá”, abundó.

Los Osos recibirán esta noche a los Piratas en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”.