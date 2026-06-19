Jhivvan Jackson no tiene intenciones de apresurar su proceso de rehabilitación tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior durante una práctica de la Selección de Panamá en febrero antes de la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Por lo general, un baloncelista tarda entre ocho y 10 meses en recuperarse de esta delicada lesión, y el canastero puertorriqueño tiene previsto completar ese proceso en la isla junto a los suyos. El miércoles estuvo presente en el juego entre los Osos de Manatí y los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente, donde habló sobre el tema en un aparte con la prensa.

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“He tomado bien el proceso. Duele un poquito en los primeros días, pero estoy súper positivo. Tomándolo día a día y un poquito de descanso para el próximo año. Por lo menos estoy viendo baloncesto y estoy aquí con el equipo, que es bueno para mí”, expresó Jackson.

El armador, de 27 años, nació en Bayamón, pero representa a Panamá por su padre, Leroy Jackson, exrefuerzo panameño del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Además, su abuelo es el legendario entrenador Flor Meléndez, quien dirigía la selección panameña cuando Jhivvan solicitó su cambio de ciudadanía deportiva en 2022.

Antes de lesionarse, Jackson se encontraba militando con el club San Pablo Burgos en la Liga ACB de España, donde promedió 14.6 puntos, 2.5 rebotes y 3.1 asistencias en 20 partidos. Previo a esto, estuvo en la easyCredit BBL de Alemania con el Würzburg Baskets.

Jhivvan Jackson, a la derecha, en uniforme de San Pablo Burgos, club de la Liga ACB de España. ( X / @@ACBCOM )

“Me estoy quedando por acá. Me habían dicho que me tardaría de ocho a 10 meses en recuperarme. Yo no estoy ‘rochando’ nada, así que volveré cuando me sienta al 100 por ciento. Al final de este mes cumplo tres meses de rehabilitación”, contó el jugador.

“Todavía no puedo hacer mucho. No he tocado la bicicleta todavía. Solo he estado haciendo ejercicios para fortalecer los músculos alrededor de la rodilla y cogiendo terapia todos los días. Yo estoy tranquilo. Hasta que no sienta que estoy al 100 por ciento, no voy a regresar”, abundó.

Jackson forma parte de la organización de los Osos en el BSN, pero no juega en la llamada “liga más dura” desde el 2024, año en que Manatí llegó a la final. Desde entonces, se la ha pasado desarrollando su juego en Europa hasta ahora que tuvo que regresar a Puerto Rico por circunstancias fuera de su control.

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Se encontró con unos Osos que atraviesan por un momento muy diferente a aquellos de dos años atrás. Marchan en la sexta y última posición de la Conferencia A del BSN con marca de 11-18 y están a dos juegos de ser eliminados, en gran parte gracias a la plaga de lesiones con la que han tenido que lidiar esta temporada.

Además de Jackson, la lista de lesionados en Manatí también incluye a Chris Ortiz, E.J. Crawford, Gaby Belardo, Mike Brusewitz, Tyler Davis, Giovanni Santiago y a los importados Kendric Davis, Miye Oni, Tyler Cook y Ryan Arcidiacono.

“Son cosas que pasan. Las personas lastimadas no podemos hacer nada al respecto, solo recuperarnos día a día hasta que sintamos que podemos jugar. Están compitiendo todas las noches y pienso que eso es lo que todo el mundo espera. Todavía estamos vivos, así que hay que seguir hasta el final”, comentó el canastero.

Jackson, a su vez, no descartó regresar al BSN en la temporada 2027, aunque confesó que será una decisión que tomará junto a su agente y su familia, pensando en lo que más le convenga para retomar su carrera.

“De verdad no sé. Como te dije, dependerá de cómo me sienta en ese momento. Hablaré con mi agente y con mi familia a ver qué es lo mejor para mí, pero ahora mismo estoy concentrado en recuperarme”, sostuvo.