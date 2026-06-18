David Rosario encontró hace cuatro semanas a un equipo dividido, con algunos jugadores molestos por los pocos minutos que tenían en la rotación, cuando asumió la dirección de los Cangrejeros de Santurce.

El veterano dirigente había llegado con la encomienda de rescatar a Santurce, luego de una decepcionante primera mitad de temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) bajo el mando de Nelson Colón.

A pesar de contar con uno de los planteles más talentosos del torneo, los Cangrejeros se encontraban en el sótano de la Conferencia A con marca de 7-12 en el primer juego de Rosario como entrenador. Sin embargo, en las últimas semanas Santurce parece otro equipo y ha vuelto a meterse en la contienda por un boleto a la postemporada bajo la dirección de su nuevo técnico.

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“Estaban en un momento crucial, créanme porque no fue fácil. Encontré a un equipo un poco dividido. Algunos jugadores molestos por minutos y otros por posibilidades de tener la bola en la mano. Lo primero que hice fue arreglar las cabezas y el corazón, porque la táctica funciona si la parte espiritual y emocional está presente”, confesó Rosario a preguntas de Primera Hora luego de la victoria del miércoles ante los Osos de Manatí.

“Me costó unos días para que ellos creyeran en eso. Lo trabajé en las prácticas hablando con ellos y me entendieron el mensaje de que tenían que asumir una responsabilidad colectiva, porque aquí no había jugadores más valiosos que otros, sino que el más valioso era el colectivo”, continuó.

El panorama de los Cangrejeros es muy distinto a menos de dos semanas para que termine la temporada regular del BSN en comparación al de hace poco más de un mes. Con los resultados de la jornada del miércoles, Santurce tomó control absoluto del cuarto puesto de la Conferencia A al sacarle dos partidos de ventaja a los Mets de Guaynabo (13-16), después de mejorar su récord a 15-14. Además, quedó a medio juego de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, quienes marchan en el tercer lugar con 15-13.

David Rosario imparte instrucciones al refuerzo D.J. Wilson. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Rosario, sin duda, le ha dado un segundo aire a unos Cangrejeros que parecían destinados a quedar fuera de la postemporada por segunda ocasión desde que regresaron al torneo en 2021. No obstante, el técnico percibe de otra manera la complicada situación por la que ha pasado el conjunto de la capital este año.

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“La pregunta era cómo íbamos a salir de esa situación. Me vieron a mí como un salvador, pero no es así. Yo simplemente vine a aportar con mi experiencia, habiendo dirigido a equipos complicados dentro y fuera de Puerto Rico. Aceptaron lo que yo les presenté y ahora tenemos una oportunidad real de poder clasificar en los próximos partidos. El equipo me ha comprado la idea y estamos en nuestro mejor momento”, comentó el tres veces campeón del BSN.

Última prueba de la regular con los Gigantes

Santurce ha perdido solo dos de los 10 partidos que ha disputado bajo la dirección de Rosario, y su actual marca de 15-14 representa la primera vez que el equipo juega por encima de .500 desde el 9 de abril. Tienen solo cinco juegos restantes en la regular, pero encaran el cierre de temporada con toda la confianza del mundo por el buen momento que vive la franquicia.

Dos de esos cinco partidos serán ante los Gigantes: el primero el sábado en el Coliseo Roberto Clemente y el segundo el lunes en el Coliseo Carlos Miguel Mangual, en Canóvanas. Ambos son de suma importancia, ya que podrían definir el destino de estos dos equipos, sin descartar a Guaynabo que todavía sigue en la pelea.

“Serán juegos complicados porque Carolina tiene a un armador (Tremont Waters) y a un centro (George Conditt IV) que les tengo un respeto tremendo. Si no es la mejor combinación en la liga, debe ser una de las mejores. Además, tienen a Carlos González, el entrenador del Equipo Nacional, y buenos importados”, opinó Rosario sobre Carolina-Canóvanas.

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“Es un equipo que ya ganó. Ellos han estado en una situación mejor que nosotros porque han estado positivos. Nosotros somos los que venimos de abajo, tratando de subir dependiendo del rival y creyendo en nuestro juego. Siendo el juego aquí y luego en Canóvanas, pues son dos juegos difíciles que serán como de postemporada. Tenemos que prepararnos para poder lograr victorias, pero reconociendo que es un rival bien poderoso”, agregó.

Los Cangrejeros de Santurce ganaron los tres partidos que han jugado en lo que va del torneo ante los Gigantes. Con los resultados del miércoles, los Criollos de Caguas y los Vaqueros de Bayamón aseguraron su clasificación a la postemporada, lo que deja solo dos boletos disponibles en la Conferencia A. De producirse un empate en la lucha por la cuarta posición entre Santurce, Carolina-Canóvanas, Guaynabo o Manatí, se jugaría un partido de desempate, un escenario que el dirigente de los Cangrejeros quiere evitar a toda costa.

Isaiah Piñeiro (izquierda), Walter Hodge Jr. (centro) e Ian Clark. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

“No queremos eso. Luego de 23 días complicados y venir de atrás, no nos podemos dar el lujo de aspirar a un empate bajo ninguna circunstancia con dos juegos de ventaja. Tenemos que tener la mentalidad de seguir sumando a la columna de victoria y poder entrar a la postemporada sin depender de ellos e ir al juego de desempate”, indicó el entrenador.

Regreso de Jordan Howard

Rosario ha probado diferentes rotaciones en estas últimas semanas, trayendo del banco a figuras como Ángel Rodríguez e Ian Clark y todo apunta a que esta tendencia continuará con las bajas de Santurce en este último tramo de la campaña. Jordan Howard no juega desde el 30 de mayo y se encuentra en Estados Unidos bajo un permiso de paternidad, mientras que Walter Hodge Jr. fue apartado temporalmente del equipo tras el cargo de violencia doméstica que le radicaron el jueves.

El técnico espera contar con Howard de vuelta antes del inicio de los playoffs. El escolta es una de las principales figuras de los Cangrejeros con un promedio de 13.7 puntos por juego, que incluye un 48.9 por ciento de triples. El director de torneo del BSN, Ricardo Carrillo, informó a este medio que la temporada regular concluirá el 29 de junio y la postemporada el 8 de julio.