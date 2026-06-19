La fiscal Stephanie Suárez radicó este jueves un cargo por maltrato (Artículo 3.1) de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica al veterano canastero Walter Hodge Jr.

Su abogado se allanó a la determinación de causa para arresto durante la vista de Regla 6 y el juez Carlos J. Capó Hernández del Tribunal de Caguas le señaló una fianza de $15,000, la cual va a prestar.

La pareja se encuentra en trámites de divorcio.

Los hechos ocurrieron el martes a las 10:30 p.m. mientras la querellante entraba en la urbanización Ciudad Jardín en Gurabo y recibió una llamada telefónica de Hodge, quien alegó que le profirió palabras soeces en repetidas ocasiones y amenazó con publicar fotografías íntimas de ella.

PUBLICIDAD

Los policías no pudieron comunicarse de inmediato con Hodge, pero sí lograron contacto con su representación legal, el licenciado Eduardo Ortiz, quien posteriormente lo acompañó a la Comandancia de área de Caguas.

No obstante, el investigador fue al Coliseo Roberto Clemente donde se entrevistó con el presidente de operaciones de los Cangrejeros de Santurce del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Rolando Hourruitiner y por teléfono con el licenciado José Couto, coapoderado de la franquicia, quien indicó que a las 6:30 p.m. del miércoles el licenciado Ortiz se comunicó para excusarlo del partido.

La vista preliminar fue señalada para el 30 de junio.