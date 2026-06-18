Los Cangrejeros de Santurce tomaron control de la cuarta posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al derrotar el miércoles, 105-91, a los Osos de Manatí en el Coliseo Roberto Clemente.

Con esta cuarta victoria consecutiva y el revés de los Mets en Arecibo, Santurce le sacó dos juegos de ventaja a Guaynabo y quedó a medio juego de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, quienes ocupan el tercer puesto, al mejorar su marca a 15-14.

Manatí, en cambio, cayó a 11-18 y se colocó a dos juegos de la eliminación en la lucha por uno de los dos boletos restantes de la Conferencia A a la postemporada, luego de que los Criollos de Caguas y los Vaqueros de Bayamón clasificaran con los resultados de esta jornada.

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“Esto nos da un poco de tranquilidad porque es mejor estar dos arriba a estar cuatro abajo como estábamos en un momento dado. Tenemos dos juegos de ventaja ahora, pero Guaynabo es un gran equipo”, expresó el dirigente de los Cangrejeros, David Rosario, a preguntas de Primera Hora después del partido.

“Lo que no quiero y lo que les he vendido a los jugadores es que no esperemos a que ellos ganen o pierdan, sino que clasifiquemos por derecho propio obteniendo victorias, como tiene que ser”, continuó.

Santurce tiene solo cinco juegos restantes antes de que finalice la temporada regular del BSN el próximo 29 de junio, mientras que a los Mets y a los Gigantes les quedan seis, respectivamente. Si dos de estos equipos terminan en el cuarto lugar con el mismo récord, jugarían un partido de desempate para definir el último boleto a los playoffs.

En el triunfo frente a los Osos, Ángel Rodríguez fue el mejor de los Cangrejeros con 21 puntos y nueve asistencias. Le siguieron Isaiah Piñeiro con 18 unidades y D.J. Wilson con 17 e Ian Clark con 15. Por Manatí, Kristian Doolittle fue el máximo anotador con 30 tantos y seis rebotes, mientras que Tyquan Rolón firmó un doble-doble de 23 puntos y 10 asistencias.

En el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, los Capitanes de Arecibo vencieron, 108-99, a los Mets de Guaynabo. Así las cosas, Arecibo volvió a la ruta ganadora y elevó su marca a 16-12. Guaynabo, en cambio, empeoró a 13-16.

Timothy Soares fue el mejor de los Capitanes con 26 unidades y siete rebotes. Alfonso Plummer también tuvo una actuación destacada al finalizar con 21 tantos, incluyendo cuatro triples, y nueve asistencias. En causa perdida, Jaysean Paige anotó 24 puntos, incluidos seis canastos a larga distancia.