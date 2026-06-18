Los Cangrejeros retiran el número 33 de Alex Falcón: “Me cogió por sorpresa”
El actual asistente de Santurce ganó tres campeonatos con la franquicia bajo la administración de Ángelo Medina.
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El número 33 de Alex Falcón colgará del techo del Coliseo Roberto Clemente junto al de otras leyendas, como José “Piculín” Ortiz y Carlos Arroyo, luego de que los Cangrejeros de Santurce anunciaran el miércoles su retiro previo al juego contra los Osos de Manatí.
La noticia fue dada a conocer por el presidente de operaciones de los Cangrejeros, Rolando Hourruitiner, y tomó por sorpresa a Falcón. De hecho, el actual asistente de Santurce no se percató de que Hourruitiner hablaba de él mientras repasaba los logros del jugador al que le rendirían homenaje esta noche hasta que el dirigente David Rosario se lo hizo saber entre bromas.
“Me lo esperaba como para el año que viene, no hoy. Lo único que me hizo sospechar que algo iba a pasar fue que estaban insistiendo conmigo que no saliera último. Salí temprano pensando que era porque el juego iba a ser transmitido por televisión. Nunca me imaginé que era para esto”, compartió Falcón minutos después del homenaje.
“Me cogió por sorpresa. Ahora mismo estoy enfocado en el juego de hoy por su importancia, pero sé que, cuando baje la intensidad del partido, estaré un poquito más emotivo”, continuó.
Además de Ortiz y Arroyo, Falcón acompañará a figuras como Hourruitiner (12), Robert “Tractor” Traylor (54), Teófilo “Teo” Cruz (13), Rubén Adorno y Orlando “Guayacán” Santiago (5), cuyos número también fueron retirados por Santurce.
En el caso de Falcón, jugó desde 2001 hasta 2009 con los Cangrejeros, y volvió a vestir su uniforme por última vez en 2013. Durante ese tiempo, ganó tres campeonatos con Santurce en 2001, 2003 y 2007, dos de ellos con la dinastía encabezada por Ortiz, Arroyo y Hourruitiner.
“Era el número que faltaba de la vieja escuela, como decimos. Yo sabía que el deporte y esta franquicia me iban a honrar en algún momento. Más que agradecido porque esta franquicia haya honrado mi carrera con la pasada administración de Ángelo Medina”, comentó Falcón.
“Estar con Piculín, Arroyo y Hourruitiner es algo que no tiene palabras. Estar al lado de los grandes del básquet… uno los ve grande por como fueron ellos, pero la carrera de uno habla por sí sola. Es más que un honor cada vez que entre y vea ese número inmortalizado”, abundó.
Falcón, de 53 años, jugó 21 temporadas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y conquistó cinco campeonatos, incluyendo los tres con los Cangrejeros. Además, representó a Puerto Rico en competencias internacionales, como Preolímpicos, torneos de CentroBasket y Juegos Centroamericanos y del Caribe desde 1997 hasta 2008.