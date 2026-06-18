El pleno del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) seleccionó este miércoles a Nathalys Ceballos y Luis “Tuto” Bermúdez como los abanderados durante la ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

La decisión se realizó mediante una votación entre los miembros del pleno del Copur durante una reunión ordinaria celebrada en la Casa Olímpica. Previo al proceso, los seis atletas finalistas fueron presentados por representantes de sus respectivas federaciones nacionales, quienes expusieron los méritos deportivos y personales que respaldaban cada candidatura.

“La elección de Nathalys Ceballos y Luis ‘Tuto’ Bermúdez reconoce dos trayectorias extraordinarias de servicio y excelencia deportiva. Nathalys hace historia al convertirse en la primera representante del balonmano puertorriqueño en recibir esta distinción, mientras que Tuto añade un nuevo capítulo a la rica tradición del deporte de tiro dentro de nuestras delegaciones", la presidenta del Copur, Sara Rosario, en declaraciones escritas.

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“Ambos representan los valores, el liderazgo y el compromiso que distinguen a Puerto Rico y serán dignos portadores de nuestra bandera en la edición centenaria de los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, continuó.

Luis “Tuto” Bermúdez, abanderado de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. ( Suministrada )

Ceballos, representante del balonmano, fue escogida como abanderada femenina tras una destacada trayectoria deportiva que la ha convertido en una de las figuras más importantes en la historia de su deporte en Puerto Rico.

Durante más de dos décadas ha representado al país en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales y eventos regionales, acumulando cinco medallas centroamericanas y múltiples reconocimientos individuales.

Entre sus logros sobresalen cuatro selecciones como Atleta del Año del Comité Olímpico de Puerto Rico y sus distinciones como Mejor Central y máxima goleadora del Campeonato NORCA 2021.

Por su parte, Bermúdez, del deporte de tiro, recibió la confianza del pleno para desempeñarse como abanderado masculino gracias a una trayectoria ejemplar de casi tres décadas representando a Puerto Rico.

Desde su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo 1998 ha clasificado de manera consecutiva a las siguientes siete ediciones de las justas regionales.

A lo largo de su carrera ha conquistado cuatro medallas centroamericanas, incluyendo una medalla de oro en Barranquilla 2018, consolidándose como uno de los atletas de mayor permanencia y consistencia dentro de la delegación puertorriqueña.

La designación de los abanderados constituye una de las tradiciones más significativas del movimiento olímpico puertorriqueño. Desde Manuel Luciano en San Salvador 1935 hasta Raúl Ríos y Beverly Ramos en San Salvador 2023, esta distinción ha recaído en algunas de las figuras más emblemáticas del deporte nacional.

Los abanderados, además, tendrán la responsabilidad de encabezar la delegación puertorriqueña en una edición histórica de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que celebrará el centenario de las justas regionales más antiguas del mundo. Santo Domingo 2026 se llevará a cabo del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana.