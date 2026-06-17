El campeón mundial puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo defenderá este sábado sus títulos ante el mexicano Neider Valdez Aguilar en la pelea estelar de una cartelera en el Frontwave Arena de Oceanside, California, luego de que al filipino Joey Canoy le fuera denegada la entrada a Estados Unidos por problemas con su visa de trabajo.

Collazo confirmó el cambio de retador a Primera Hora tras los esfuerzos de Miguel Cotto Promotions y Golden Boy Promotions por encontrar durante los últimos días un nuevo oponente que cumpliera con los requisitos exigidos por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) para lo que será su octava defensa como monarca del peso mínimo (105 libras).

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“Hubo un cambio por un problema con la visa de Canoy. Teníamos varios backups, pero a última hora es difícil conseguir una persona que estuviera lista y pueda dar el peso para este tipo de pelea. Gracias a Dios, los muchachos de la compañía se movieron y pudieron conseguir a Neider Valdez”, contó el campeón villalbeño en una llamada telefónica desde California con este medio.

Collazo, invicto en 14 salidas con 11 nocauts, explicó que el cambio de rival no lo tomó por sorpresa, pues ya tenía conocimiento de los problemas de Canoy con su visado, además del fuerte terremoto de magnitud 6.2 que sacudió hace dos días a Filipinas. Sin embargo, decidió confiar en que su equipo de trabajo encontraría una solución mientras continuaba trabajando en su preparación para el combate.

Canoy (25-5-2, 15 KO), de 32 años, prometía ser un digno rival para el puertorriqueño, ya que aparece en la tercera posición del ranking del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quinto en el de la OMB y noveno en el de la AMB. En cambio, Valdez Aguilar (15-3-3, 12 KO) es más joven con 25 años, pero no figura entre los mejores 15 de ninguno de los cuatro principales organismos, según la plataforma BoxingScene. No obstante, Collazo lo conocía de antemano, ya que fue considerado para su primera defensa como campeón de la OMB en 2023.

“Es un peleador que está activo y ya lo conocemos. Fue considerado para mi defensa cuando gané el título mundial por primera vez. Era uno de los nombres que se habló”, compartió el boricua.

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Por ello, Collazo prometió que se subirá este sábado al cuadrilátero con el objetivo de acabar con Valdez Aguilar lo más rápido posible al tratarse de un retador que aceptó la pelea a última hora.

“La mentalidad es la misma y ahora con un poquito más, porque cuando las personas aceptan así de momento hay que acabarlos rápido, de una”, aseguró el púgil villalbeño.

Este combate marcará la octava defensa de Collazo del título de la OMB y la cuarta desde que noqueó al tailandés Thammanoon Niyomtrong para unificarlo con la corona de la AMB. Viene de vencer por nocaut técnico al estadounidense Jesús Haro el pasado 14 de marzo en Anaheim, California. La cartelera será transmitida por DAZN.