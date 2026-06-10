Caguas. Oscar Collazo entra en la recta final de su preparación para una nueva defensa de sus títulos mundiales y dejó claro este miércoles, durante un entrenamiento abierto al público, que no subestimará a su próximo rival.

El campeón puertorriqueño expondrá el 20 de junio en California sus cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)de las 105 libras frente al filipino Joey Canoy, un combate que representa un paso previo a las peleas unificatorias que persigue el invicto villalbeño.

Canoy llegará al compromiso con 10 victorias consecutivas, que elevan su récord a 25-5, y será la única preocupación de Collazo en este momento.

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“Nunca menosprecio a un boxeador”, dijo el púgil con 14 triunfos, 11 por la vía rápida, durante un entrenamiento público en Caguas. “Ellos (Canoy) vienen con todo, a dar lo mejor para tratar de ser campeones mundiales. Estoy enfocado en esta persona”.

Collazo defenderá sus títulos de la OMB y AMB. ( Xavier Araújo )

La pelea marcará la octava defensa titular de Collazo en una carrera profesional que apenas comienza.

También será su quinto enfrentamiento contra un púgil filipino, luego de medirse a Vic Saludar, Melvin Jerusalem, Garen Diagan y Jayson Vayson.

“Luego de salir victorioso, mi equipo de trabajo buscará las peleas unificatorias”, mencionó Collazo, quien ya ha adelantado que el 2026 podría ser su última temporada en la división mínima.

Canoy disputará su primera oportunidad por un campeonato mundial.

Además de respetar las aspiraciones del retador, Collazo explicó que ha estudiado cuidadosamente su estilo para neutralizar sus fortalezas cuando ambos suban al ring dentro de dos sábados.

Canoy es un peleador zurdo, de estilo frontal y agresivo, una combinación que el campeón entiende producirá una pelea atractiva desde el campanazo inicial.

“Va a ser, como siempre, bien entretenido. Fuegos artificiales y hace la pelea entretenida. El estilo de Canoy se presta para lo que queremos hacer”, manifestó.

Collazo peleará ante el filipino Joey Canoy. ( Xavier Araújo )

“Y él (Canoy) es un peleador bien aguerrido, que viene a buscar la pelea en los primeros asaltos. Y a nosotros nos encanta eso: montar pelea y conseguir el respeto. Esos primeros asaltos van a ser bien entretenidos”, agregó Collazo, medallista de oro de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Curiosamente, tres de los cuatro filipinos que han enfrentado a Collazo -Melvin Jerusalem, Garen Diagan y Jayson Vayson- no salieron a combatir para el séptimo asalto. Vic Saludar es el único que ha llegado a la distancia, aunque antes logró enviar al boricua a la lona en un combate que finalmente perdió por decisión unánime tras 12 episodios.

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Collazo viajará este domingo a California luego de completar en Puerto Rico la parte más intensa de su preparación, que incluyó sesiones de guanteo con peleadores zurdos.

Ya en la costa oeste, se enfocará en mantener el peso para marcar las 105 libras en la ceremonia oficial y poder defender sus campeonatos.

“Salimos y estamos cómodos en el peso gracias a Dios en el corto tiempo que tuvimos”, dijo Collazo sobre a pelea firmada tarde en mayo.

“Yo siempre me mantengo entrenando y, cuando me dice ‘apretar’, apretamos. Estamos agradecidos y contentos de volver al ring”, sentenció.