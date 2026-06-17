Louis King anotó 33 puntos, incluyendo ocho triples, y los Criollos de Caguas vencieron el martes, 95-87, a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Roger Mendoza para mantenerse en la cima de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con este resultado, Caguas mejoró su marca a 19-10 y tomó medio juego de ventaja sobre los Vaqueros de Bayamón (19-11). Carolina-Canóvanas, por su parte, empeoró a 15-13 tras sufrir su tercera derrota consecutiva.

King, además de ser el mejor anotador de los Criollos, coqueteó con un triple-doble al atrapar 10 rebotes y repartir ocho asistencias. Moses Brown firmó un doble-doble de 26 unidades y 13 capturas. En causa perdida, Jaylen Nowell registró 26 tantos, nueve rebotes y cinco asistencias.

PUBLICIDAD

En el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, los Santeros de Aguada superaron, 99-83, a los Indios de Mayagüez. Así las cosas, Aguada sigue en el tercer lugar de la Conferencia B del BSN con récord de 14-14. Mayagüez, en cambio, cayó a 10-18 y se alejó a juego y medio del cuarto puesto clasificatorio tras sufrir su tercer revés en línea.

Rigoberto Mendoza fue el mejor de los Santeros con 25 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias. Por los Indios, Eugene German fue el más destacado con 21 unidades.

La acción el BSN continuará el miércoles, cuando los Cangrejeros de Santurce reciban a los Osos de Manatí en el Coliseo Roberto Clemente y los Mets de Guaynabo visiten a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.