Los Capitanes de Arecibo anunciaron el martes el fichaje del delantero DeAndre Pinckney, quien llega como refuerzo importado para ocupar el espacio que ocupaba hace varias semanas Cady Lalanne en la plantilla del conjunto arecibeño.

Pinckney, de 6′8″, cuenta con experiencia en el baloncesto universitario de la NCAA División I y en ligas profesionales de Francia e Israel, donde ha consolidado su perfil como un jugador versátil. En su etapa más reciente en Israel promedió 17.5 puntos y 7.3 rebotes por partido, mostrando consistencia ofensiva y presencia en la pintura en ambos lados de la cancha.

En su comunicado del fichaje, la gerencia de los Capitanes describe a Pinckney como un jugador de intensidad, energía y defensa. Destacan que buscan con él reforzar al equipo con su intensidad, energía y defensa.

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El nuevo refuerzo es graduado de la Universidad de Southern Mississippi, donde vistió los colores de los Golden Eagles durante tres temporadas. En un total de 87 partidos, acumuló promedios de 10.3 puntos y 5.7 rebotes por encuentro.

Luego de concluir su carrera universitaria, Pinckney ha desarrollado una sólida trayectoria internacional con participación en Dinamarca, Francia, Israel y Rumanía.

“Queremos inyectarle energía al equipo y DeAndre Pinckney es un jugador bien atlético, que sabe terminar cerca del canasto y crea su ofensiva propia. Es un jugador que pone el balón en el piso y mete el triple consistente, además que trabaja fuerte en la defensa”, indicó Miranda.

Pinckney estará disponible para debutar este miércoles, 17 de junio, cuando los Capitanes reciban la visita de los Mets de Guaynabo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina desde las 8:00 de la noche.

El delantero, natural de Miami Gardens, reemplaza a Lalanne, quien fue un fichaje intermedio tras la salida inesperada del equipo de Jack McVeigh, tras ser mandado a buscar por su equipo de Australia.

Lalanne se despide con promedios de 9.6 puntos y 4.9 rebotes por juego. Vio acción en ocho partidos y no aportó mucho defensivamente, con medias de 0.3 robos y 0.4 tapones por partido.

Desde la salida de McVeigh y la llegada de Lalanne, los Capitanes juegan para 1-7, lo que ha visto su récord global caer a 15-12. Arecibo aún marcha segundo en la Conferencia B.

McVeigh aportaba 20.4 puntos, 5.0 rebotes y 3.7 asistencias por juego.