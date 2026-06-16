Seattle. La entrada de Romelu Lukaku como suplente en la segunda parte provocó una ovación de pie por parte del reducido grupo de aficionados belgas.

Solo hicieron falta 23 segundos para convertir esos vítores llenos de esperanza en una explosión de euforia.

La presencia de Lukaku desencadenó un ataque inmediato que dio lugar al único gol de Bélgica contra Egipto el lunes, lo que contribuyó a conseguir un empate a 1-1 en el primer partido de la selección en el Mundial.

“Es un delantero de referencia”, afirmó el capitán de Bélgica, Youri Tielemans. “Necesita ponerse en forma, lo cual es comprensible después de haberse perdido toda la temporada. Pero nos ayuda de esta manera”.

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Lukaku, delantero del Nápoles y máximo goleador de su selección, se retiró de los partidos amistosos de Bélgica en Estados Unidos celebrados en primavera para ponerse en forma, ya que sigue recuperándose de una lesión en el isquiotibial. Esa lesión no parecía causarle demasiados problemas en el minuto 66, cuando corrió por el centro del campo momentos después de saltar al terreno de juego y se lanzó para rematar a la red un centro desde la derecha. Sin embargo, el defensa egipcio Mohamed Hany llegó primero y marcó un gol en propia puerta que igualó el marcador.

Ante 66,775 espectadores, los egipcios se adelantaron en el marcador al comienzo del partido del Grupo G. Emam Ashour marcó su primer gol con la selección en el minuto 19.

De no ser por la influencia de Lukaku en la segunda parte, Bélgica podría haberse metido fácilmente en un buen lío en un grupo en el que es la gran favorita para ganar, tal y como ocurrió cuando no logró superar la fase de grupos en el Mundial de 2022 en Catar.

A pesar de tener más posesión que Egipto, los «Red Devils» tuvieron dificultades para marcar durante toda la tarde.

El centrocampista Kevin De Bruyne fue quien estuvo más cerca de marcar para Bélgica: en el minuto siete lanzó un disparo que se fue fuera por la izquierda y, en el 53, otro rebotó en el poste izquierdo. Lukaku también pudo haber adelantado a Bélgica en los últimos compases, pero su remate de cabeza se fue muy por encima de la portería.

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El seleccionador de Bélgica, Rudi García, afirmó que, dado que solo el 20% de los disparos de su equipo fueron a puerta, marcar un gol era un fiel reflejo de su esfuerzo. Aun así, García habría preferido un comienzo más rápido.

“La verdad es que no estábamos muy metidos en el partido”, dijo García en francés. “Técnicamente, nos queda mucho por mejorar”.

Egipto, por su parte, fue el equipo más agresivo durante los primeros 45 minutos. Ashour, un centrocampista que disputaba su trigésimo partido con la selección, aprovechó un error defensivo para dar a su equipo su segunda ventaja en un partido del Mundial.

Los egipcios, que participan en su cuarto Mundial, aún no han ganado ningún partido en el torneo.

“El partido demuestra que estuvimos más cerca de llevarnos la victoria”, declaró en árabe el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan.

Bélgica ha demostrado que sigue dependiendo en gran medida de figuras clave de la selección como De Bruyne, Lukaku y el portero Thibault Courtois, todos ellos en su cuarto Mundial.

El extremo Jérémy Doku, de 24 años, mantuvo a su equipo en el partido durante la primera parte, pero los Red Devils tuvieron suerte de llegar al descanso solo con un gol de desventaja.

“Nuestro mayor reto radicaba en nosotros mismos. Perdimos demasiados balones, no fuimos lo suficientemente rápidos en la transición y, cuando teníamos el balón, no encontramos las soluciones”, afirmó Tielemans. “Estuvimos demasiado estáticos, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte creamos algunas ocasiones con las que podríamos haber ganado el partido, pero ellos también tuvieron sus oportunidades”.

Según García, Egipto y Bélgica son los dos mejores equipos del Grupo G, en el que también figuran Nueva Zelanda e Irán.

“Tenemos que ganar a Irán”, afirmó García al referirse al próximo partido de su equipo, que se disputará el domingo. “No hay otra opción”.