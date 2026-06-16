Misuri. Lionel Scaloni suele mostrarse pensativo ante muchas cosas, pero sobre todo cuando la conversación gira en torno a otro Lionel: uno mucho más famoso, posiblemente el deportista más famoso del mundo, y a quien el seleccionador argentino tiene la oportunidad de ver a diario.

Verás, Scaloni ha seguido a Lionel Messi durante gran parte de su vida. Ambos son originarios de la provincia argentina de Santa Fe: Scaloni, de la pequeña localidad de Pujato, y Messi, de la mucho más grande Rosario. Las trayectorias de ambos pasaron por el Newell’s Old Boys, el histórico club que ha dado a conocer a figuras como Maxi Rodríguez, Gabriel Batistuta y el actual seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino.

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Por eso, cuando Scaloni habla del legado de Messi, merece la pena prestarle atención.

“No solo la población argentina, sino todo el mundo —todo el planeta— quiere verlo jugar", explicó Scaloni. “Todo el mundo quiere verlo en el campo, porque tiene un gran impacto no solo en los aficionados argentinos, sino también en los seguidores de todo el mundo”.

Es probable que esos aficionados tengan su última oportunidad de ver a Messi con su camiseta a rayas azul claro en el Mundial a partir de este martes por la noche, cuando los actuales campeones debuten en el torneo contra Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Messi había estado lidiando con un pequeño problema en los isquiotibiales durante los preparativos para el Mundial, pero se le ha visto cómodo en las contadas ocasiones en las que los periodistas han podido presenciar sus entrenamientos. Y en el último partido de preparación de la semana pasada contra Islandia, en el estadio Jordan-Hare de Auburn, saltó al campo como suplente en la segunda parte, marcó poco después de un penalti y jugó 20 minutos sin ningún problema.

Así pues, salvo que surja algún imprevisto, Messi —que aún no se ha pronunciado públicamente desde que la selección se reuniera para el Mundial hace unas dos semanas— disputará su partido número 200 con la selección en el encuentro contra Les Fennecs.

“No hay nada negativo que decir”, afirmó Scaloni. “Siempre ha estado ahí y es fundamental para nosotros. Y seguirá siéndolo”.

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Todo el mundo quiere sumarse a la Messi-manía

Tapash Chakraborty, de 57 años y propietario de una empresa de diseño de ingeniería, se pasó el lunes por un bar de Kansas City con la esperanza de ver a algún jugador argentino en un encuentro con los aficionados celebrado unas 24 horas antes del partido.

Había uno en concreto que quería ver.

“Messi es Messi”, afirmó Chakraborty, que estará en las gradas el martes. “Es el dios del fútbol”.

Tampoco estaba solo. La sala estaba llena de camisetas de Messi, igual que las calles en los primeros días del Mundial. Su famoso número 10 está por todas partes, ya sea en su antigua camiseta del Barcelona, en la actual del Inter de Miami o en la de la selección nacional.

“Todos somos admiradores de Messi. Es el mejor jugador del mundo”, afirmó Michelle Lemmon, quien el lunes recorrió 160 millas en carro con sus cuatro hijos desde su casa en Kirksville, Misuri, hasta Union Station, en Kansas City, para celebrar su 42.º cumpleaños.

Lemmon, que jugó al fútbol universitario en una universidad católica tras haber sido capitana del equipo masculino de su instituto, animará a Estados Unidos durante todo el torneo. Sin embargo, según ha declarado Lemmon, su enfrentamiento soñado sería que las estadounidenses se midieran a Argentina en la final.

“Es difícil. Es imposible que no te caiga bien”, dijo Lemmon. «Me preocupa que este pueda ser su último Mundial, así que estamos muy emocionados. Es un honor que hayan elegido Kansas City como su base de operaciones. Tener aquí a los campeones del Mundial de 2022 es increíble».

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Messi aspira a igualar a Pelé como bicampeón del Mundial

La lista de los mejores futbolistas de la historia suele empezar con Messi y terminar con Pelé, la estrella brasileña que no solo llevó a Brasil a la gloria en el Mundial, sino que también desempeñó un papel fundamental en el auge de este deporte en Estados Unidos durante su etapa en el New York Cosmos.

¿Qué podría unir aún más a ambos? Que Argentina defendiera con éxito su título.

Solo en dos ocasiones anteriores una selección ha conseguido revalidar el título de la Copa del Mundo. Italia lo logró en la década de 1930 y Brasil lo hizo en 1962, cuando, a pesar de la lesión de Pelé en la fase de grupos, la Canarinho acabó venciendo a Checoslovaquia en la final disputada en Chile.

Francia estuvo a punto de convertirse en la tercera selección en revalidar el título, pero Argentina se lo impidió hace cuatro años en la tanda de penaltis disputada en Catar.

“Lo que ocurrió en Catar fue sencillamente increíble. Todo el país se unió”, recordó Nicolás Otamendi, compañero de Messi en la selección desde hace mucho tiempo. “Lo llevamos grabado en la memoria y eso nos ha dado fuerzas para seguir intentándolo. No hay tiempo para relajarse. Tenemos que seguir trabajando con esa humildad que se requiere en este tipo de competiciones”.

Hay pocas superestrellas más humildes que Messi, a quien Otamendi describió como “un hombre sencillo que solo se centra en entrenar”.

“Además, es un competidor nato», afirmó Otamendi. “Quieres estar ahí con él, apoyándole, ayudándole y riéndonos a carcajadas todo el tiempo. Como ya he dicho, cuando el balón está en juego, es cuando hay que presionar, mantenerse unidos y actuar como una familia sobre el terreno de juego».