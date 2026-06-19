El Baloncesto Superior Nacional (BSN) confiscó este viernes el juego celebrado el pasado domingo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina a favor de los Capitanes de Arecibo, luego de que los Criollos de Caguas utilizaran ilegalmente a Richard Núñez.

La información fue confirmada a Primera Hora por el director de torneo del BSN, Ricardo Carrillo, quien explicó que un oficial examinador escuchó los argumentos de Arecibo y Caguas antes de emitir el fallo.

Según Carrillo, Núñez debía cumplir un partido de suspensión tras ser descalificado por una agresión mutua con el canastero Jorge Torres durante el encuentro del viernes pasado ante los Atléticos de San Germán en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

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Sin embargo, Núñez vio acción durante casi nueve minutos en la cerrada victoria de los Criollos por 112-110 sobre los Capitanes.

Esto ocurrió hasta el segundo parcial, ya que Carrillo advirtió a Caguas sobre el caso y el jugador salió vestido de civil a partir del tercer periodo. De igual manera, su participación constituyó una violación a una disposición del Reglamento de Disciplina del BSN.

Los Criollos tendrán un periodo de dos días laborables para apelar la determinación, por lo que deberán presentar la documentación en o antes del miércoles.

Primera Hora se comunicó con la gerencia de los Criollos para conocer qué acciones tomaría tras la determinación del BSN, pero se limitó a decir que “se están evaluando las posibles acciones, por lo que no habrá expresiones por parte del equipo en esta etapa”.

Carrillo, por su parte, indicó que desconoce si los récords de Arecibo y Caguas se verán afectados mientras se completa este proceso. Si esto sucede, los Capitanes mejorarían su marca a 17-12 y clasificarían a la postemporada, mientras que los Criollos caerían a 18-11.