Arecibo. Jassel Pérez anotó 21 puntos, mientras que Damian Jones firmó un doble-doble de 19 unidades y 11 rebotes para guiar a los Vaqueros de Bayamón a un contundente triunfo, 100-93, ante los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina durante la jornada del jueves del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con este resultado, Bayamón empató con los Criollos de Caguas en la primera posición de la Conferencia A al mejorar su marca a 20-11. Además, se convirtieron en el segundo equipo en alcanzar las 20 victorias en lo que va del torneo.

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Arecibo, por su parte, empeoró a 16-13 tras sufrir su octava derrota en los últimos 10 juegos. Sin embargo, los Capitanes siguen en el segundo puesto de la Conferencia B con dos partidos de ventaja sobre los Santeros de Aguada.

“Fue importante conseguir esta victoria en la carretera. Estamos tomando un juego a la vez, a pesar de haber clasificado. No estamos satisfechos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Tenemos hambre y queremos más”, expresó Renaldo Balkman, centro de los Vaqueros, a Primera Hora después del partido.

Stephen Thompson Jr. aportó 18 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias en el triunfo en la carretera de Bayamón. Jae Crowder y Javier Mojica también terminaron en doble figura en anotación con 16 unidades cada uno. En el caso de Mojica, encestó cinco triples en nueve intentos.

Por Arecibo, el mejor fue Timothy Soares con un doble-doble de 30 tantos y 10 capturas. Le siguió Ramses Meléndez con 23 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Deandre Pinckney, nuevo refuerzo de los Capitanes, volvió a finalizar en doble dígito en dos columnas con 10 puntos y 10 capturas.

En el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, los Indios de Mayagüez aprovecharon la ausencia de André Curbelo y Montrezl Harrell para vencer, 84-79, a los Atléticos de San Germán. Así las cosas, Mayagüez elevó su balance a 11-18 y San Germán cayó a 20-11.

En el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, los Gigantes de Carolina-Canóvanas también se vistieron de pillos al superar, 90-85, a los Santeros de Aguada para proteger el tercer lugar de la Conferencia A. Carolina-Canóvanas ahora presenta marca de 16-13, mientras que Aguada juega para 14-15.