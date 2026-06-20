Tras convertirse en el segundo equipo en clasificar a la postemporada, los Vaqueros de Bayamón tienen otro objetivo en mente antes de pensar en el campeonato: asegurar la primera posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El liderato podría definirse este sábado, cuando los Vaqueros reciban a los Criollos de Caguas en el Coliseo Rubén Rodríguez. De salir victorioso, Bayamón (20-11) le sacaría dos juegos de ventaja a Caguas (18-11) con solo dos partidos por disputar en la temporada regular.

El panorama cambió luego de que el BSN le confiscara a los Criollos el triunfo del pasado domingo sobre los Capitanes de Arecibo por utilizar a Richard Núñez, a pesar de que había sido suspendido por un altercado con Jorge Torres en el encuentro anterior con los Atléticos de San Germán.

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“Lo más importante siempre es clasificar. Ahora es buscar la manera de terminar en la posición más alta posible. Eso es lo que queremos”, dijo el dirigente de los Vaqueros, Christian Dalmau, a Primera Hora . “Todos los equipos quieren empezar las series en su casa. Creo que eso es bien importante en los playoffs y más aún por cómo está la liga, que cualquiera puede ganar”.

Luego del partido contra Caguas, Bayamón disputará el martes su último juego de la temporada regular en el “rancho” ante los Mets de Guaynabo y cerrará la campaña el próximo viernes con una visita a los Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Para asegurar el primer lugar de la Conferencia A sin depender de los demás, los Vaqueros necesitarían ganar sus tres partidos restantes. Bayamón no perdió ningún juego como local en la pasada postemporada.

“Como les he dicho a los muchachos, ahora mismo nosotros estamos jugando todas las noches la primera posición. Para nosotros, todos los juegos que nos quedan son de playoffs porque queremos esa primera posición”, comentó Dalmau.

“Eso no es un secreto a voces, al igual que Caguas. Está todo el mundo buscando posicionarse de la mejor manera para entrar a los playoffs y nadie sabe con quién se va a cruzar”, abundó.

Jassel Pérez, de los Vaqueros de Bayamón, celebra un canasto en un juego contra los Capitanes de Arecibo. ( BSN / José Santana )

Impacto inmediato de Pérez y Jones

Los Vaqueros quizá no cuenten con el poder ofensivo que tenían en la temporada anterior gracias a Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte, pero han lucido como dignos campeones defensores gracias a su defensa abrumadora. Bayamón permite apenas 83.8 puntos por juego, la cifra más baja entre los 12 equipos del BSN.

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Sin embargo, en las pasadas semanas han elevado aún más su nivel con la integración de los refuerzos Jassel Pérez y Damian Jones tras las salidas de Xavier Cooks y Jaylin Galloway. Pérez, escolta dominicano de 24 años, se ha convertido en el principal referente ofensivo de los campeones con promedio de 21.3 puntos por partido y un 48.5 por ciento en triples. Jones, centro estadounidense de 30 años y 6’11”, ha ido de menos a más y acumula una media de 15.5 unidades, seis capturas y tres bloqueos por encuentro.

“Estamos buscando la manera de que los jugadores nuevos tengan buena cohesión con el resto del grupo para entrar a los playoffs en buen ritmo. Siempre he dicho que el núcleo de nosotros es importante y el que venga tiene que ajustarse a lo que nosotros ya hacemos”, explicó el dirigente sobre la integración de ambos importados.

“Estos muchachos ya llevan trabajando juntos dos años e hicieron una pretemporada muy buena. El que venga tiene que venir a aportar lo que estamos haciendo; no nosotros ajustarnos a él. Los refuerzos que han venido han entendido esa parte”, continuó.

Damian Jones, de los Vaqueros de Bayamón, defiende un tiro de Timothy Soares, de los Capitanes de Arecibo. ( BSN / José Santana )

A diferencia de Pérez y Jae Crowder, la firma de Jones tal vez pasó por debajo del radar, pero con el pasar de cada jornada ha demostrado por qué jugó ocho temporadas en la NBA y fue parte de la dinastía de los Warriors de Golden State, con quienes ganó dos campeonatos. El jueves tuvo su mejor actuación ante los Capitanes con un doble-doble de 19 puntos, 11 rebotes y cuatro bloqueos desde su debut el 9 de junio.

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“Los armadores y los centros siempre son importantes y más a nivel FIBA. Con un jugador elite en esas dos posiciones, tienes muchas opciones de ganar. Los equipos que tienen buenos jugadores en esas posiciones son los que están arriba en esta liga”, aseguró Dalmau.

“Damian ha ido de menos a más desde que llegó. Es un jugador importante para nosotros porque bloquea y cambia tiros. Nuestra defensa ha mejorado y, con su juego de adentro, abre a nuestros tiradores”, añadió.

En los cuatro partidos que ha disputado Jones, los Vaqueros han permitido apenas 76.5 puntos por juego, 7.3 menos que su promedio a lo largo del torneo.