El futuro de Walter Hodge Jr. como jugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN) está en el aire, luego de que el pasado jueves fuera acusado en el Tribunal de Caguas por presunta violación al artículo 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica tras una querella presentada por su actual esposa por maltrato psicológico.

Según la querellante, Hodge le profirió palabras soeces en múltiples ocasiones y la amenazó con publicar en las redes sociales fotos íntimas durante una llamada telefónica la noche del martes. El canastero llegó a la Comandancia de Caguas al filo de la medianoche del miércoles después de que se radicó la querella en su contra, donde permaneció por más de 14 horas antes de ser trasladado al Tribunal de Caguas para la radicación de cargos.

PUBLICIDAD

El juez Carlos Capó Hernández encontró causa para arresto contra Hodge y le impuso una fianza de $15,000, la cual prestó para quedar en libertad bajo supervisión. La vista preliminar fue pautada para el próximo 30 de junio, por lo que Hodge se perderá el resto de la temporada regular del BSN con los Cangrejeros de Santurce, que finaliza un día antes.

Los Cangrejeros anunciaron que el jugador será separado del equipo mientras se completa el proceso, a la vez que la liga activó el protocolo para el Manejo de Casos y Denuncias sobre Violencia Doméstica y de Género y lo suspendió indefinidamente. El licenciado Ricardo Carrillo, director de torneo del BSN, explicó a Primera Hora que levantar esta suspensión dependerá de diversas circunstancias, entre ellas el desenlace del caso.

“Va a depender de los resultados del caso y los hechos del caso, porque parte de la reglamentación de la liga establece que no tiene que haber una convicción o un proceso criminal para la liga evaluar los alegados actos que se le imputan al jugador, así que se puede tomar una decisión independientemente haya una convicción o no”, detalló Carrillo.

“Por ejemplo, si expiden una orden de protección en contra de un jugador, porque la parte perjudicada no tiene interés en la cuestión criminal y lo único que quiere es un alejamiento, se emite una orden de protección, pero los elementos que hubo para expedir esa orden de protección pudieron haber infringido la Ley de Violencia Doméstica, y eso la liga lo toma en consideración para determinar si permite o no a un jugador participar en la liga, sin llegar a una convicción o a un proceso criminal”, continuó.

PUBLICIDAD

Walter Hodge, Jr. sale del Tribunal de Caguas, luego de prestar una fianza de $15,000. ( Xavier Araújo )

En el caso de Hodge, de encontrarse causa probable, pasaría más adelante a una lectura de acusación y posteriormente a un juicio, en el que podría ser absuelto, archivado, ser encontrado culpable o acogerse a un programa de desvío y tomar cursos de manejo de ira. De ocurrir este último escenario, el expediente sería archivado y solo se mantendría en récord en caso de reincidencia.

Esta no es la primera ocasión en que Hodge enfrenta un caso de esta índole. En septiembre de 2017, justo antes del paso del huracán María, su exesposa presentó una querella bajo el artículo 3.2 de la Ley 54, alegando que el canastero la agredió delante de un menor.

En ese momento, Hodge no se encontraba en la isla y fue acusado en ausencia, pero fue arrestado en mayo de 2018 a su llegada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín tras concluir su participación en una liga en el extranjero. Sin embargo, el caso fue desestimado luego de que su entonces pareja no compareciera a múltiples vistas consecutivas en el Tribunal de Aguadilla.

Santurce, por su parte, tendrá que enfrentar lo que resta de la temporada regular del BSN sin una de las principales figuras de su núcleo nativo. De cara a la jornada del sábado, los Cangrejeros aparecen en la cuarta posición de la Conferencia A del BSN con marca de 15-14. Además, están a un juego de los Gigantes de Carolina-Canóvanas (16-13), terceros en la llave y con quienes disputarán dos de los cinco partidos que les quedan en la fase regular.

Hodge firmó hace dos años una extensión multianual con Santurce que concluye al final de esta temporada. Si el veterano armador no llega a un acuerdo con los Cangrejeros, entraría a la agencia libre cuando concluya el torneo.