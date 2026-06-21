Por primera vez en su joven carrera, Juanmita López de Jesús salió de Puerto Rico para realizar parte de su campamento de cara a su pelea contra el español Alberto Motos este 27 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

López de Jesús dejó por un mes su gimnasio en Caguas y se trasladó a Orlando, Florida, para entrenar junto al excampeón mundial de raíces puertorriqueñas Antonio Vargas.

Todo con el objetivo de llegar en la mejor forma posible a su combate, que formará parte de la cartelera estelarizada por el pleito entre el monarca unificado boricua Xander Zayas y el estadounidense Jaron “Boots” Ennis.

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“Hemos hecho un gran campamento. Tuvimos la oportunidad esta vez de ir a Orlando y entrenar junto al excampeón mundial Antonio Vargas. Es la primera vez que lo hacemos. Estamos poco a poco añadiendo lo que sea que nos hace falta para seguir escalando hacia un título del mundo”, dijo López de Jesús a Primera Hora .

El prospecto puertorriqueño llega a esta pelea invicto en cinco salidas, dos de ellas por la vía rápida. Sin embargo, entendía que compartir el cuadrilátero con un peleador como Vargas le brindaría una experiencia que aún no había tenido a sus 20 años.

“Un campeón del mundo es campeón del mundo por una razón. Tuvimos que aprender a adaptarnos a su ritmo. Son peleadores que saben adaptarse a cada asalto, así que tuvimos que aprender el ritmo de pelea de un campeón del mundo y la disciplina que tienen sobre el ring”, contó.

Además de Vargas, el púgil cagüeño también entrenó junto al mayagüezano Olajuwon “The White Monkey” Acosta, quien viene de coronarse campeón NABO del peso supermosca (115 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el pasado 30 de mayo en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez de Mayagüez.

“Nosotros fuimos el sparring partner principal que tuvo él (Acosta) para esa pelea contra Ephraim Bui. Él y yo somos muy buenos amigos. Nos llevamos muy bien y es bueno porque la competencia está ahí. Es una competencia sana, pero estamos siempre dándolo todo sobre el ring cada vez que estamos en un sparring”, compartió.

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López de Jesús, por otro lado, reconoce que no tendrá una noche fácil ante Motos, a quien considera un peleador aguerrido que tira golpes desde todos los ángulos. El español, de 27 años, tiene una foja de 6-2 y perdió su último combate por decisión unánime.

“Le gusta la pelea, pero eso es lo que nosotros queremos: que venga a pelear y a forzar el combate para poder demostrar todo lo que sabemos hacer sobre el ring”, aseguró.

Juanmita López de Jesús castiga a Conner Russell Goade con un golpe en su pelea en el Coliseo de Puerto Rico. ( Ramon "Tonito" Zayas )

El peleador boricua ha ganado sus últimos dos pleitos por decisión unánime, luego de noquear a dos de sus primeros tres oponentes en el profesionalismo. A sabiendas de esto, se entrenó para tener la condición física necesaria en caso de irse a la distancia en su pelea de las 115 libras pactada a seis asaltos con Motos.

“Estamos preparados para todo lo que él traiga. Tiene un estilo que se presta para ser un gran combate. Lo que nos ha pasado en los últimos combates es que los oponentes, cuando sienten las manos, empiezan a moverse, pero es algo normal que no les guste intercambiar manos, como digo yo”, sostuvo.

“Si Alberto Motos viene con la intención de intercambiar manos, pues nos podemos ir antes de tiempo del coliseo”, continuó.

Lo próximo en su carrera

López de Jesús considera que una victoria sobre Motos le abriría las puertas para disputar un título juvenil de la división supermosca de la OMB, aunque tampoco descarta un cinturón en esa misma categoría de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Cree que esta sería la mejor opción en estos momentos de su joven carrera, ya que le permitiría abrirse paso en los rankings de los organismos internacionales.

“Yo creo que sería lo correcto buscar ese título después de este combate. Queremos con esta pelea catapultarnos hacia oportunidades grandes y creo que esta es la oportunidad perfecta para poder hacerlo”, sentenció.