Jassel Pérez anotó 23 de sus 32 puntos en la segunda mitad y Javier Ezquerra se quedó a dos asistencias de un triple-doble para guiar el sábado a los Vaqueros de Bayamón a una importante victoria, 107-99, sobre los Criollos de Caguas en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El triunfo le permitió a Bayamón sacarle dos juegos de ventaja a Caguas y consolidarse en la primera posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con marca de 21-11 en el último tramo de la temporada regular. Los Criollos ahora juegan para 18-12.

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Ante la ausencia de Gary Browne, Ezquerra se creció con 20 puntos, 10 rebotes, ocho asistencias y cinco triples en seis intentos. Por los Vaqueros, también se destacó Jae Crowder con 18 unidades. En causa perdida, Travis Trice terminó con 35 tantos y nueve asistencias, mientras que Moses Brown firmó un doble-doble de 18 puntos y 12 capturas.

En el Coliseo Roberto Clemente, los Gigantes de Carolina-Canóvanas borraron un déficit de 14 puntos para derrotar, 94-84, a los Cangrejeros de Santurce y proteger el tercer puesto de la Conferencia A del BSN. Con este resultado, Carolina-Canóvanas mejoró su récord a 17-13 y aparece a dos partidos de distancia de Santurce, que cayó a 15-15.

Tremont Waters se puso la capa con 30 unidades, incluyendo un triple en los segundos finales que sentenció el encuentro. Le siguieron Jaylen Nowell con 16 tantos, Hunter Tyson con 15 y Scottie James con 13, incluidos 13 rebotes. Por los Cangrejeros, el mejor fue Ian Clark con 23 puntos y cinco canastos a larga distancia.

En el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, los Capitanes de Arecibo vencieron, 106-85, a los Atléticos de San Germán. Así las cosas, Arecibo (18-12) se colocó a un partido de empatar con San Germán (20-12) en el primer lugar de la Conferencia B del BSN.

Alfonso Plummer lideró la victoria de los Capitanes con 22 unidades, incluyendo cinco triples. En el caso de los Atléticos, el mejor fue Marlon Hargis con 20 tantos.

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En el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez, los Santeros de Aguada se vistieron de pillos al superar, 92-85, a los Indios de Mayagüez. Con este triunfo, Aguada ahora juega para .500 con marca de 15-15 y las esperanzas de Mayagüez por clasificar siguieron esfumándose al empeorar a 11-19.

Rigoberto Mendoza ayudó a los Santeros a salir por la puerta ancha con 27 puntos, incluidos cuatro bombazos detrás del arco en seis intentos, ocho rebotes y cinco asistencias. En causa perdida, Tyrell Harrison finalizó con un doble-doble de 22 unidades y 11 capturas.