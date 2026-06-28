El prospecto puertorriqueño Juanmita López de Jesús noqueó al español Alberto Motos este sábado con una poderosa zurda en el primer asalto de su pelea en las 115 libras en la cartelera preliminar de la velada encabezada por Xander Zayas y Jaron “Boots” Ennis en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

López de Jesús, de 20 años, llegaba al combate tras encadenar dos victorias por decisión unánime ante Conner Russell y Luis Morales. Sin embargo, no permitió esta noche que el pleito, pactado a seis asaltos, se fuera a la distancia al conectar una recta de izquierda que envió a la lona a Motos restando un minuto del primero.

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KO IN ROUND ONE 🔥



Juanmita paving his own path 😮‍💨



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El español no respondió al conteo del referí y el cagüeño mejoró su invicto a 6-0, con tres anestesiados. Así las cosas, López de Jesús buscará ahora un campeonato juvenil de las 115 libras, así sea de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) o la Federación Internacional de Boxeo (FIB), como dijo la semana pasada a Primera Hora .

Para esta pelea, el púgil boricua realizó parte de su campamento en Orlando, Florida, por primera vez en su joven carrera. Allí tuvo la oportunidad de entrenar junto al excampeón mundial de raíces puertorriqueñas Antonio Vargas.