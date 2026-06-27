El puertorriqueño Xander Zayas detuvo la báscula el viernes en 153.8 libras, cumpliendo sin inconvenientes el límite de la división super wélter de 154 libras, de cara a su combate de defensa de títulos ante el invicto estadounidense Jaron “Boots” Ennis, este sábado en el Barclays Center de Brooklyn.

Zayas (23-0, 13 KOs), de 22 años, defenderá ante Ennis (35-0, 31 KOs) las correas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en lo que representa el mayor compromiso de su joven carrera profesional.

El boricua lució tranquilo durante la ceremonia de pesaje y no mostró señales de problemas para marcar el peso, quedándose por debajo del límite reglamentario con margen cómodo, lo que confirma su preparación física para el combate de alto perfil.

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Eso sí, aunque todo transcurrió sin mayores polémicas, hubo un pequeño incidente antes del pesaje cuando el equipo de Zayas solicitó a Ennis que se recortara la frondosa barba que se había dejado crecer, a lo que “Boots” se negó. La Comisión Atlética del Estado de Nueva York intervino y dictaminó que Ennis, efectivamente, tendrá que afeitarse antes de subir al ring.

Xander Zayas y Jaron “Boots” Ennis durante el pesaje para su pelea titular en Brooklyn, Nueva York. ( Cris Esqueda )

Ennis también cumplió con la báscula para completar el requisito previo al combate en una de las divisiones más competitivas del boxeo actual.

El enfrentamiento ha generado expectativa en el mundo del boxeo por el choque entre dos peleadores jóvenes, técnicos y con estilos contrastantes, en una pelea que podría redefinir el panorama del peso superwélter.

Zayas llega al combate como una de las principales figuras emergentes del boxeo puertorriqueño, respaldado por una carrera invicta y un ascenso constante en las clasificaciones mundiales.

El evento en el Barclays Center contará además con otros combates de relevancia y se espera una fuerte presencia de fanáticos puertorriqueños en la ciudad de Nueva York.

Allí también pelearán los talentos de Top Rank Juanmita López De Jesús (5-0, 2KO’s), quien se medirá al español Alberto Motos; y el mexicano-estadounidense Emiliano Vargas (17-0, 14 KO’s) quien se medirá a Bryce Mills. Todos cumplieron con el peso para sus combates.

El programa Zayas vs. Ennis será televisado por sistema de pague por ver vía DZAN. La programación comenzará a las 8:30 p.m. y el combate estelar pudiera subir alrededor de las 10:30 p.m.