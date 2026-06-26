Los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, La Fundación Multinational, el Municipio de San Juan y Hunger Corp han anunciado hoy viernes el inicio de una campaña de ayuda humanitaria para apoyar a las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.

La iniciativa se llevará a cabo del lunes 29 de junio al miércoles 1 de julio, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y tendrá como uno de sus principales centros de acopio el Estadio Hiram Bithorn, donde se habilitará un área de entrega desde los vehículos para facilitar que la ciudadanía pueda realizar sus donaciones de forma rápida, segura y sin necesidad de bajarse de sus automóviles.

PUBLICIDAD

“Agradecemos a la Fundación Multinational, Grupo Multinational, los Cangrejeros de Santurce y Hunger Corp por liderar esta iniciativa y permitir que el Municipio de San Juan forme parte de este esfuerzo solidario. Puerto Rico siempre ha demostrado que la solidaridad no conoce fronteras y estamos convencidos de que nuestra gente volverá a responder con la generosidad que la caracteriza para llevar esperanza a las familias venezolanas que atraviesan este momento tan difícil”, expresó el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo.

El Estadio Hiram Bithorn será uno de los principales centros de acopio. ( Ramon "Tonito" Zayas )

La campaña recibirá donaciones de agua potable embotellada, bebidas con electrolitos, alimentos no perecederos, leche en polvo, fórmula infantil, alimentos para bebés, medicamentos y suministros de primeros auxilios, artículos de higiene personal, ropa, calzado, mantas y otros artículos esenciales para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

Entre los suministros solicitados también se incluyen gasas, vendas, curitas, alcohol, antisépticos, guantes desechables, acetaminofén e ibuprofeno para adultos y niños, suero fisiológico, soluciones de hidratación oral, termómetros, glucómetros, nebulizadores, mascarillas, pomadas antibióticas, muletas y bastones, así como pañales para bebés y adultos, toallas sanitarias, jabón, champú, cepillos y pasta dental, papel higiénico, desinfectante de manos, sábanas, almohadas, biberones, linternas, baterías AA y AAA, baterías portátiles (power banks) y cargadores USB.

Como parte de la logística de la campaña, personal y voluntarios estarán destacados en el Estadio Hiram Bithorn para recibir las donaciones y agilizar el proceso de entrega desde los vehículos. Asimismo, los ciudadanos también podrán llevar sus aportaciones a las sucursales de Grupo Multinational en San Juan, Caguas, Arecibo, Ponce y Mayagüez.

PUBLICIDAD

“Esta campaña es una muestra de lo que podemos lograr cuando organizaciones sin fines de lucro, la empresa privada, el deporte y el gobierno unen esfuerzos por una causa común. Confiamos en que el pueblo de Puerto Rico responderá, una vez más, con la solidaridad que siempre lo ha distinguido para llevar alivio y esperanza a quienes hoy más lo necesitan”, añadió Romero Lugo.

Las entidades organizadoras coordinarán el envío de todas las donaciones junto a aliados confiables en Venezuela para garantizar que la ayuda llegue directamente a las comunidades y familias afectadas.

Las organizaciones participantes exhortaron a la ciudadanía a unirse a esta campaña humanitaria y aportar, dentro de sus posibilidades, artículos de primera necesidad que contribuyan a aliviar la situación que enfrentan miles de familias venezolanas como consecuencia de esta emergencia.