Aunque Puerto Rico no figura entre las 48 selecciones clasificadas al Mundial, un futbolista con sangre boricua dejó su huella en el cierre de la decimoquinta jornada del torneo.

Se trata de Sebastian Berhalter, un mediocampista que juega para Estados Unidos y es hijo de la puertorriqueña Rosalind Santana.

El jueves fue titular por primera vez en un Mundial y respondió a la confianza del técnico argentino Mauricio Pochettino con un gol y una asistencia en la derrota, 3-2, ante Turquía.

“Sabemos que aún queda más por venir. Es un poco decepcionante, sobre todo cuando haces un rendimiento relativamente bueno, pero nos recuperaremos”, dijo Berhalter, de 25 años y 5’9” de estatura, a la prensa después del partido.

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“Fue una buena oportunidad, pero al final solo tengo muchas ganas de ganar el partido. Esta noche no fue así. Estoy muy orgulloso de haber podido ayudar al equipo, pero al final no ganamos”, continuó.

¡TEAM USA SE PONE FIRME E IGUALA EL MARCADOR!



Sebastian Berhalter encuentra el espacio necesario para definir y empatar el juego. pic.twitter.com/gZHJcZ33Nx — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 26, 2026

Con los resultados del jueves, Estados Unidos finalizó la fase de grupos en la primera posición del Grupo D con seis puntos, seguido por Australia y Paraguay con cuatro unidades cada uno, mientras que Turquía cerró con tres.

El onceno estadounidense enfrentará el próximo miércoles a Bosnia y Herzegovina, tercera del Grupo B, en los dieciseisavos de final en el Estadio de la Bahía de San Francisco, a las 8:00 p.m.

Berhalter, por su parte, nació en Londres, Inglaterra, pero es elegible para representar a Puerto Rico en competiciones organizadas por la FIFA, ya que su madre es boricua. Por ello, la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) le hizo múltiples acercamientos para integrarlo a su programa antes de alcanzar este nivel.

Sin embargo, el joven futbolista decidió seguir el camino de su padre, Gregg Berhalter, quien, además de haber sido jugador, estuvo a cargo de la dirección del programa nacional adulto de Estados Unidos desde 2018 hasta 2023.

“Llegó a mostrar interés (en jugar con Puerto Rico), pero lo llamaron de Estados Unidos e Inglaterra también”, compartió el presidente de la FPF, Iván Rivera, a Primera Hora . “Estuvo en las juveniles con Estados Unidos. Nosotros siempre le hicimos el acercamiento, por lo menos desde que yo entré (en marzo de 2019)”.

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“Cuando nosotros le hicimos el acercamiento, ya tenía la edad para jugar con la selección adulta y, si juegas dos partidos a ese nivel, es mucho más complicado que puedas cambiar de selección. Si hubiese jugado solo con la juvenil, tendría la posibilidad de jugar con Puerto Rico. Para la adulta, no tomó la decisión rápido porque había interés de varias selecciones”, explicó.

Berhalter también juega con el club Vancouver Whitecaps en la Major League Soccer (MLS), la principal liga de fútbol en Estados Unidos. Allí registró seis goles y siete asistencias en la pasada temporada.